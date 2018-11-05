Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика США

В Сети опубликовано короткое видео, запечатлевшее фрагмент перехвата американского самолета-разведчика Lockheed EP-3. Перехват осуществляет истребитель Су-27.

10-секундный видеоролик распространили ВМС США. На видео показано, как российский истребитель для большей убедительности продемонстрировал свое вооружение.

Ранее сообщалось, что перехват был совершен над Черным морем. При этом, как подчеркнули в Минобороны РФ, сопровождение самолета ВМС США велось с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Также стало известно и время инцидента - около 10 часов 5 ноября.

Неопознанная цель была обнаружена над нейтральными водами. После этого к ней подлетел Су-27 и идентифицировал американский самолет радиотехнической разведки.

Доложив об этом, экипаж сопровождал воздушное судно, не позволив ему нарушить границы воздушного пространства России.