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05.11.2018,  
22:37
Текст:  Руслан Мельников

Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика США

В Сети опубликовано короткое видео, запечатлевшее фрагмент перехвата американского самолета-разведчика Lockheed EP-3. Перехват осуществляет истребитель Су-27.

10-секундный видеоролик распространили ВМС США. На видео показано, как российский истребитель для большей убедительности продемонстрировал свое вооружение.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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Ранее сообщалось, что перехват был совершен над Черным морем. При этом, как подчеркнули в Минобороны РФ, сопровождение самолета ВМС США велось с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Также стало известно и время инцидента - около 10 часов 5 ноября.

Неопознанная цель была обнаружена над нейтральными водами. После этого к ней подлетел Су-27 и идентифицировал американский самолет радиотехнической разведки.

Доложив об этом, экипаж сопровождал воздушное судно, не позволив ему нарушить границы воздушного пространства России.

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