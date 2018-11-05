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05.11.2018 01:25
Рубрика: В мире

Помпео анонсировал встречу с советником лидера КНДР

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, где и когда состоится его встреча с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем. Переговоры пройдут на этой неделе в Нью-Йорке.

СМИ: Встреча лидеров США и КНДР может состояться в январе 2019 года

По словам Помпео, он планирует "продолжить дискуссии по денуклеаризации, которые начались всего несколько месяцев назад", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.

Напомним, в октябре Помпео посетил Северную Корею и встретился с Ким Чен Ыном. Стороны обсуждали проблему денуклеаризации, а также детали организации второго саммита лидеров США и КНДР. Позднее японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщала, что встреча глав двух стран может состояться в середине ноября в Европе.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея
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