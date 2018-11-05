Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро

Во Франции ушло с молотка письмо, которое поэт Шарль Бодлер (1821-1867) написал перед попыткой самоубийства. Некий французский коллекционер, пожелавший остаться неназванным, отдал за него 234 тысячи евро.

Торги проводил в городе Фонтенбло аукционный дом Osenat, передает ТАСС. Послание, написанное Бодлером в возрасте 24 лет летом 1845 года, адресовано его любовнице, актрисе и танцовщице из Гаити Жанне Дюваль.

"Когда мадемуазель Жанна Лемер передаст вам это письмо, я буду уже мертв, - писал поэт. - Я убиваю себя потому, что не могу более жить, потому что та усталость, с которой я засыпаю и с которой я просыпаюсь, мне невыносимы".

Самоубийство в итоге не состоялось. Бодлер прожил еще 22 года.