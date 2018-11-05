Новости

Глава Всемирного банка призвал отказаться от протекционизма в торговле 18:00
Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за два млн долларов 17:40
В Краснодаре в юбилей летного училища прошел набор контрактников 17:30
Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро 17:28
Гидрометцентр пообещал Москве "радостный" ноябрь 17:25
В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку 17:17
Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес 17:10
В Госдуме предложили нейтрализовать стрельбы ВСУ у Крыма с помощью РЭБ 16:52
Porsche за миллион: Cтоит ли покупать десятилетний Cayenne 16:30
В Югре при обрушении моста погибли два человека 16:25
Девушка, оплатившая долг приюта для животных, собирала на автомобиль 16:23
Subaru отзовет 100 тысяч автомобилей 16:22
Пушков прокомментировал слова свердловской чиновницы о помощи детям 16:17
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ 16:12
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям 15:52
Двух петербургских музыкантов задержали за хранение наркотиков 15:49
СМИ сообщили о новом авиаударе коалиции США по Сирии 15:40
Видео: Два здания обрушились в центре Марселя 15:26
Трамвай насмерть сбил пешехода в Москве 15:17
Медведев посоветовал китайцам прочитать Достоевского и Толстого 15:14
В Италии мужчина захватил заложников в почтовом отделении 15:13
Исследование: супергерои оказались кровожаднее злодеев 14:50
Трампа назвали в прямом эфире "расистской свиньей" 14:47
Медведев дал советы по здоровому образу жизни 14:42
Андрей Аршавин уходит из "Кайрата" 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 17:28
Рубрика: В мире

Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро

Во Франции ушло с молотка письмо, которое поэт Шарль Бодлер (1821-1867) написал перед попыткой самоубийства. Некий французский коллекционер, пожелавший остаться неназванным, отдал за него 234 тысячи евро.

Видео: Два здания обрушились в центре Марселя

Торги проводил в городе Фонтенбло аукционный дом Osenat, передает ТАСС. Послание, написанное Бодлером в возрасте 24 лет летом 1845 года, адресовано его любовнице, актрисе и танцовщице из Гаити Жанне Дюваль.

"Когда мадемуазель Жанна Лемер передаст вам это письмо, я буду уже мертв, - писал поэт. - Я убиваю себя потому, что не могу более жить, потому что та усталость, с которой я засыпаю и с которой я просыпаюсь, мне невыносимы".

Самоубийство в итоге не состоялось. Бодлер прожил еще 22 года.

В мире Европа Франция Культура Арт Аукционы и коллекции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ
Медведев дал советы по здоровому образу жизни
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям
Пушков назвал санкции США против Ирана "новым шоу в духе Трампа"
В Индонезии рассказали подробности крушения Boeing 737