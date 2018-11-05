Призывная кампания в Киеве оказалась на грани срыва

Призывная кампания в Киеве находится на грани провала, заявил 5 ноября военный комиссар городского военкомата украинской столицы Сергей Клявлин.

По его словам, явка составляет 8 процентов, на сегодня удалось собрать менее 40 процентов призывников. Кампания практически на грани срыва, хотя еще весной таких сложностей не было.

По мнению комиссара, низкая явка связана как со снижением патриотических настроений в обществе, так и с негативным отношение к воинской службе вообще.

Ранее президент Украины Петр Порошенко издал указ, согласно которому осенний призыв в 2018 году будет завершен в декабре, а не в октябре, как намечалось до того.

Практика призыва на срочную службу была отменена на Украине в 2013 году, но потом ее ввели снова. Параллельно с этим призывают и на контрактную службу.

В 2014-15 годах на Украине проводилось по несколько волн мобилизации ежегодно.