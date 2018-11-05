Пушков назвал две самые крупные ошибки Меркель

Германия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, которые приносят радость лишь президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом в Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель продлевать санкции - станет одной из ее крупных ошибок. Второй ошибкой сенатор считает решение принять более миллиона мигрантов.

Ранее Меркель заявляла, что Германия будет выступать за продление санкций против России. По ее словам, ограничения могут смягчить, "если будет прогресс" в имплементации минских договоренностей, пишет РИА Новости.

По данным экспертов, ежемесячно экономика Германии из-за антироссийский санкций недосчитывается 727 миллионов долларов. При этом основной ущерб наносят не сами санкции, а связанный с ними уход из России немецких банков.