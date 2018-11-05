Пушков назвал две самые крупные ошибки Меркель

Германия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, которые приносят радость лишь президенту Украины Петру Порошенко.
Об этом в Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель продлевать санкции - станет одной из ее крупных ошибок. Второй ошибкой сенатор считает решение принять более миллиона мигрантов.
Ранее Меркель заявляла, что Германия будет выступать за продление санкций против России. По ее словам, ограничения могут смягчить, "если будет прогресс" в имплементации минских договоренностей, пишет РИА Новости.
По данным экспертов, ежемесячно экономика Германии из-за антироссийский санкций недосчитывается 727 миллионов долларов. При этом основной ущерб наносят не сами санкции, а связанный с ними уход из России немецких банков.
Каждый месяц ФРГ теряет из-за антироссийских санкций 727 млн долл., получая взамен лишь радость Порошенко. Уверен: 9 млрд в год она не стоит. Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более 1 млн мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 ноября 2018 г.