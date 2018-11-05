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05.11.2018 05:56
Рубрика: Власть

Пушков назвал две самые крупные ошибки Меркель

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Германия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, которые приносят радость лишь президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом в Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель продлевать санкции - станет одной из ее крупных ошибок. Второй ошибкой сенатор считает решение принять более миллиона мигрантов.

Немецкие инвестиции в российскую экономику растут, несмотря на санкции

Ранее Меркель заявляла, что Германия будет выступать за продление санкций против России. По ее словам, ограничения могут смягчить, "если будет прогресс" в имплементации минских договоренностей, пишет РИА Новости.

По данным экспертов, ежемесячно экономика Германии из-за антироссийский санкций недосчитывается 727 миллионов долларов. При этом основной ущерб наносят не сами санкции, а связанный с ними уход из России немецких банков.

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