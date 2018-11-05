Полицейский застрелил агрессивную собаку в московском метро

В метро Москвы сотрудник полиции был вынужден застрелить собаку, которую натравил на людей неадекватный пассажир.

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел сегодня около 20:20. На станцию "Цветной бульвар" зашел 49-летний москвич в грязной одежде. С собой он вел собаку без поводка и намордника. Пассажиры пожаловались на странного мужчину, и дежуривший на станции полицейский попросил нарушителя выйти. В ответ пассажир натравил пса, животное стало лаять и бросаться на людей. Когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский застрелил собаку из табельного оружия.

На место выехала оперативная группа, выясняются все детали происшествия. Метро при этом продолжает работать в обычном режиме.