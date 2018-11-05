Новости

Сергей Лавров назвал причину расхождений между Россией и Западом 22:26
Иран обвинил Израиль в кибератаках на свои коммуникационные системы 21:48
Полицейский застрелил агрессивную собаку в московском метро 21:44
Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России 21:14
Девять школьников госпитализированы в США после ДТП с автобусом 20:47
В Италии захвативший заложниц в почтовом отделении сдался полиции 20:36
Призывная кампания в Киеве оказалась на грани срыва 20:22
Москвичей предупредили о сильном тумане 20:21
В Грозном в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек 20:16
Израиль пообещал не допускать новых инцидентов с самолетами ВКС 19:48
В Геленджике во время регаты в море унесло несколько яхт 19:25
В Армении убийца российского военнослужащего получил 22 года тюрьмы 19:01
По факту обрушения моста в Югре возбуждено дело 18:31
Под Омском перевернулся автобус с 45 пассажирами 18:15
Глава Всемирного банка призвал отказаться от протекционизма в торговле 18:00
Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за два млн долларов 17:40
В Краснодаре в юбилей летного училища прошел набор контрактников 17:30
Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро 17:28
Гидрометцентр пообещал Москве "радостный" ноябрь 17:25
В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку 17:17
Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес 17:10
В Госдуме предложили нейтрализовать стрельбы ВСУ у Крыма с помощью РЭБ 16:52
Porsche за миллион: Cтоит ли покупать десятилетний Cayenne 16:30
В Югре при обрушении моста погибли два человека 16:25
Девушка, оплатившая долг приюта для животных, собирала на автомобиль 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 21:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейский застрелил агрессивную собаку в московском метро

Текст: Сергей Бабкин

В метро Москвы сотрудник полиции был вынужден застрелить собаку, которую натравил на людей неадекватный пассажир.

Фото: kinopoisk.ru
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу из-за инцидента в метро

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел сегодня около 20:20. На станцию "Цветной бульвар" зашел 49-летний москвич в грязной одежде. С собой он вел собаку без поводка и намордника. Пассажиры пожаловались на странного мужчину, и дежуривший на станции полицейский попросил нарушителя выйти. В ответ пассажир натравил пса, животное стало лаять и бросаться на людей. Когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский застрелил собаку из табельного оружия.

На место выехала оперативная группа, выясняются все детали происшествия. Метро при этом продолжает работать в обычном режиме.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России
МИД РФ: Террористы готовят в Сирии новые провокации с химоружием
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ
Медведев дал советы по здоровому образу жизни
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям