Топ-5 осенних новинок ярмарки Non/fiction

Где находятся тайные коммунистические бункеры? Как "сбросить корсет" и стать успешной женщиной? Есть ли романтика на МКС? Похороны - прибыльный бизнес?"РГ" собрала новинки "литературы факта", которые однозначно достойны вашего внимания.

Наша чудесная планета земля (360 необычных мест, о существовании которых вы не знали). М.: Эксмо, 2018.

Lonely Planet - издательство, которое выпускает путеводители. Авторы путеводителей - опытные путешественники, которые лично изучают места, о которых пишут.

Новая книга от авторов Lonely Planet откроет для читателей самые загадочные и интересные места нашей планеты.

Вы узнаете про тайные коммунистические бункеры, где находятся горящие газовые кратеры, люминесцентный грот, построенный польскими монахами, и многое другое. Здесь открываются удивительные явления, о которых мало кто знает. От жутких природных чудес до необычной архитектуры. Загадочная планета - лучший попутчик для самых любопытных. Это книга не просто для путешественников, но для искателей таинственного и необычного.

Морин Шике. Без ярлыков (Женский взгляд на лидерство и успех). М.: МИФ, 2018.

Целеустремленная. Застенчивая. Лидер. Жена. Мама. Мы живем в мире категорий - ярлыков, которые рассказывают миру и нам, кто мы такие и какими должны быть. Об одних определениях мы мечтаем, других боимся или считаем их ниже своего достоинства. "Я "сбросила корсет", но пока не знаю, каким будет мое следующее приключение. - говорит Шике. - Но знаю одно: меня глубоко волнует возможность нести в этот мир красоту. Меня глубоко волнует возможность изменить систему координат, чтобы и женщины, и мужчины могли руководить и оставаться верными себе".

В книге Морин Шике рассказывает о своем неординарном пути от литературоведа до главы модного дома Chanel - крутая кривая познания привела ее сначала в ряды стажеров-маркетологов L’Oréal Paris, затем через отдел оптовых продаж в The Gap и Old Navy подняла на должность президента Banana Republic. Шике делится предчувствиями, говорит о рисках и переосмысливает моменты, повлиявшие на ее образцовую карьеру, чтобы вдохновить новое поколение женщин, а также гуманитариев и людей с нестандартным мышлением культивировать собственный уникальный образ жизни и стиль лидерства.

Скотт Келли. Стойкость: мой год в космосе. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.

Покорять неизведанное, преодолевая трудности. Увидеть Землю в темной глубине космоса, осознать ее величие и свою незначительность. За всю историю освоения космоса там побывали всего 500 человек. Лишь капля в огромном океане.

Американский астронавт Скотт Келли совершил четыре полета в космос, дважды был членом многодневной американской миссии на Международной космической станции и провел на орбите в общей сложности более 500 суток. О его необычайном опыте много писали в прессе, а теперь есть возможность узнать подробности от него самого. Искренний рассказ о себе, своем детстве, взрослении рисует точный психологический портрет человека, выбирающего путь астронавта, помогает увидеть бесстрашных героев с необычного ракурса и лучше понять их. Келли открывает неповторимый мир покорителей космоса - c повседневным героизмом и нелепыми ситуациями, с романтикой и бытом, с трагедией и юмором, со взлетами и падениями. Воспоминания Келли о жизни на МКС оживляют описания ярких национальных черт и слабостей всех членов экипажа - американцев, русских, итальянцев и других.

Разумовская О.В. Уильям Шекспир. Человек на фоне культуры и литературы. М.: Рипол-Классик, 2018

Каково это - быть Шекспиром? Жить в елизаветинской Англии на закате эпохи; сочинять "по наитию", не заботясь о славе: играючи заводить друзей, соперников, покровителей, поклонников, а между делом создавать величайшие тексты мировой литературы.

Об этом и других аспектах жизни и творчества самого известного - и самого загадочного драматурга пишет в своей книге Оксана Разумовская, специалист по английской литературе, автор многочисленных исследований, посвященных Шекспиру.

Не вгоняя своих читателей в тоску излишне академическими изысканиями, она предлагает свежий и полный любопытных деталей обзор эпохи, породившей величайшего гения.

Последовательно воссоздавая детали творческого и жизненного пути Шекспира в культуре и литературе, этот курс лекций позволяет даже неподготовленному читателю составить о Шекспире представление не только как о сочинителе, но и как о личности, сформировавшейся под влиянием уникальной эпохи - английского Ренессанса.

Кейтлин Даути. Уйти красиво. Удивительные похоронные обряды разных стран. М.: Эксмо, 2018.

В разных уголках планеты можно встретить разное отношение к смерти. Кого-то она завораживает и наполняет внутренним благоговением, кого-то пугает и приводит в отчаянье.

Кейтлин Даути - глава похоронного бюро в Лос-Анджелесе, писатель и популярный YouTube-блоггер. Ее первая книга "Когда дым застилает глаза. Провокационные истории о своей любимой работе от сотрудника крематория" мгновенно стала бестселлером. В новой книге автор в увлекательной и ироничной манере рассказывает о своих путешествиях по всему миру, о ритуалах погребения и традициях прощания с усопшими, принятых у разных народов. Кейтлин Даути размышляет о том, почему на Западе организация похорон превратилась в скрытый и весьма прибыльный бизнес? Как получилось, что родственники и близкие умершего оказались полностью отстраненными от стерильного процесса похорон? Правда ли, что участие родственников в прощальных обрядах помогает им легче принять и пережить смерть близкого человека?