Топ-5 осенних новинок ярмарки Non/fiction

Новости

В Иране на фоне ужесточения санкций США начались военные учения 13:00
Работу спецназа ГРУ показали на видео 12:58
В Омской области охотник вместо козы застрелил бизнесмена 12:57
Защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста 12:30
Мейвезер проведет дебютный бой в ММА 31 декабря в Японии 12:25
Молодая пара разбилась на вертолете сразу после свадьбы 12:25
Видео: Свердловская чиновница заявила, что власти не должны помогать детям 12:24
Ученые предупредили об опасности молока при простуде 11:51
"Газпром" увеличит объем поставок газа в Австрию 11:50
Израиль сообщил о регулярных контактах с Россией по Сирии 11:42
Фрегат "Адмирал Макаров" отправился в Средиземное море 11:20
Рустам Сагдуллаев: Беларусь - лучшая съемочная площадка мира 11:10
Россиянин вывез умершую мать из страны и 15 лет получал ее пенсию 11:09
Как вылечить Lada Xray от "детских болезней" 10:36
Иран продолжит торговать нефтью вопреки санкциям США 10:15
Российские туристы рассказали о главных страхах в путешествиях 09:55
Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга 09:25
Компания "Русал" будет перерегистрирована в России 09:20
Медведев поддержал развитие кредитования с КНР в национальных валютах 08:53
Назван лучший возраст для начала изучения иностранных языков 08:27
Житель Канады выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов 08:12
До 30 человек увеличилось число жертв наводнений в Италии 07:40
Гренада отозвала признание Косово 07:10
Шнуров посвятил стих громкому делу об изнасиловании дознавателя в Уфе 06:33
Пушков назвал две самые крупные ошибки Меркель 05:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 11:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Топ-5 осенних новинок ярмарки Non/fiction

Текст: Анна Шарова
Где находятся тайные коммунистические бункеры? Как "сбросить корсет" и стать успешной женщиной? Есть ли романтика на МКС? Похороны - прибыльный бизнес?"РГ" собрала новинки "литературы факта", которые однозначно достойны вашего внимания.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Наша чудесная планета земля (360 необычных мест, о существовании которых вы не знали). М.: Эксмо, 2018.
В "Доме Остроухова" представили автошарж Тургенева и другие раритеты

Lonely Planet - издательство, которое выпускает путеводители. Авторы путеводителей - опытные путешественники, которые лично изучают места, о которых пишут.
Новая книга от авторов Lonely Planet откроет для читателей самые загадочные и интересные места нашей планеты.

Вы узнаете про тайные коммунистические бункеры, где находятся горящие газовые кратеры, люминесцентный грот, построенный польскими монахами, и многое другое. Здесь открываются удивительные явления, о которых мало кто знает. От жутких природных чудес до необычной архитектуры. Загадочная планета - лучший попутчик для самых любопытных. Это книга не просто для путешественников, но для искателей таинственного и необычного.

Морин Шике. Без ярлыков (Женский взгляд на лидерство и успех). М.: МИФ, 2018.

Целеустремленная. Застенчивая. Лидер. Жена. Мама. Мы живем в мире категорий - ярлыков, которые рассказывают миру и нам, кто мы такие и какими должны быть. Об одних определениях мы мечтаем, других боимся или считаем их ниже своего достоинства. "Я "сбросила корсет", но пока не знаю, каким будет мое следующее приключение. - говорит Шике. - Но знаю одно: меня глубоко волнует возможность нести в этот мир красоту. Меня глубоко волнует возможность изменить систему координат, чтобы и женщины, и мужчины могли руководить и оставаться верными себе".

В книге Морин Шике рассказывает о своем неординарном пути от литературоведа до главы модного дома Chanel - крутая кривая познания привела ее сначала в ряды стажеров-маркетологов L’Oréal Paris, затем через отдел оптовых продаж в The Gap и Old Navy подняла на должность президента Banana Republic. Шике делится предчувствиями, говорит о рисках и переосмысливает моменты, повлиявшие на ее образцовую карьеру, чтобы вдохновить новое поколение женщин, а также гуманитариев и людей с нестандартным мышлением культивировать собственный уникальный образ жизни и стиль лидерства.

Скотт Келли. Стойкость: мой год в космосе. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.

Фото: РИА Новости
Эмир Кустурица представил новую книгу

Покорять неизведанное, преодолевая трудности. Увидеть Землю в темной глубине космоса, осознать ее величие и свою незначительность. За всю историю освоения космоса там побывали всего 500 человек. Лишь капля в огромном океане.

Американский астронавт Скотт Келли совершил четыре полета в космос, дважды был членом многодневной американской миссии на Международной космической станции и провел на орбите в общей сложности более 500 суток. О его необычайном опыте много писали в прессе, а теперь есть возможность узнать подробности от него самого. Искренний рассказ о себе, своем детстве, взрослении рисует точный психологический портрет человека, выбирающего путь астронавта, помогает увидеть бесстрашных героев с необычного ракурса и лучше понять их. Келли открывает неповторимый мир покорителей космоса - c повседневным героизмом и нелепыми ситуациями, с романтикой и бытом, с трагедией и юмором, со взлетами и падениями. Воспоминания Келли о жизни на МКС оживляют описания ярких национальных черт и слабостей всех членов экипажа - американцев, русских, итальянцев и других.

Разумовская О.В. Уильям Шекспир. Человек на фоне культуры и литературы. М.: Рипол-Классик, 2018

Фото: depositphotos.com
Фестиваль национальных литератур пройдет в Нижнем Новгороде

Каково это - быть Шекспиром? Жить в елизаветинской Англии на закате эпохи; сочинять "по наитию", не заботясь о славе: играючи заводить друзей, соперников, покровителей, поклонников, а между делом создавать величайшие тексты мировой литературы.

Об этом и других аспектах жизни и творчества самого известного - и самого загадочного драматурга пишет в своей книге Оксана Разумовская, специалист по английской литературе, автор многочисленных исследований, посвященных Шекспиру.

Не вгоняя своих читателей в тоску излишне академическими изысканиями, она предлагает свежий и полный любопытных деталей обзор эпохи, породившей величайшего гения.

Последовательно воссоздавая детали творческого и жизненного пути Шекспира в культуре и литературе, этот курс лекций позволяет даже неподготовленному читателю составить о Шекспире представление не только как о сочинителе, но и как о личности, сформировавшейся под влиянием уникальной эпохи - английского Ренессанса.

Кейтлин Даути. Уйти красиво. Удивительные похоронные обряды разных стран. М.: Эксмо, 2018.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Куда школьнику поехать в каникулы, чтобы получить "пять" по литературе

В разных уголках планеты можно встретить разное отношение к смерти. Кого-то она завораживает и наполняет внутренним благоговением, кого-то пугает и приводит в отчаянье.

Кейтлин Даути - глава похоронного бюро в Лос-Анджелесе, писатель и популярный YouTube-блоггер. Ее первая книга "Когда дым застилает глаза. Провокационные истории о своей любимой работе от сотрудника крематория" мгновенно стала бестселлером. В новой книге автор в увлекательной и ироничной манере рассказывает о своих путешествиях по всему миру, о ритуалах погребения и традициях прощания с усопшими, принятых у разных народов. Кейтлин Даути размышляет о том, почему на Западе организация похорон превратилась в скрытый и весьма прибыльный бизнес? Как получилось, что родственники и близкие умершего оказались полностью отстраненными от стерильного процесса похорон? Правда ли, что участие родственников в прощальных обрядах помогает им легче принять и пережить смерть близкого человека?

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Ярмарка Non/fiction Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста
Видео: Свердловская чиновница заявила, что власти не должны помогать детям
Израиль сообщил о регулярных контактах с Россией по Сирии
Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга
Компания "Русал" будет перерегистрирована в России