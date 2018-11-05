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05.11.2018 11:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Россиянин вывез умершую мать из страны и 15 лет получал ее пенсию

Текст: Антон Валагин (Тула)

Тульские полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Благодаря полученным от Интерпола данным удалось установить, что житель региона 15 лет получал пенсию за мертвую мать.

Фото: depositphotos.com
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- По предварительным данным, в начале 2000-х годов у подозреваемого умерла мать, зарегистрированная в Тульской области. Мужчина скрыл факт смерти от социальных служб, вывез тело за пределы России для захоронения и 15 лет незаконно получал в РФ социальные выплаты на умершую, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Раскрыть аферу помогла информация, полученная тульскими полицейскими по каналам Интерпола от коллег из-за рубежа. Против махинатора возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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