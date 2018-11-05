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05.11.2018 20:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Остров сокровищ на Манежной

Прошедший День народного единства был отмечен богатством наших культурных традиций
Текст: Татьяна Владыкина, Кира Латухина, Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск №7711 (248)
В День народного единства президент по традиции возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и представители других конфессий. Владимир Путин побеседовал с религиозными деятелями, волонтерами и молодежью, которые также пришли на Красную площадь. Глава государства поздравил всех с праздником. После церемонии вместе с Патриархом президент направился на следующее мероприятие - в Манеж, на выставку "Православная Русь - ко Дню народного единства. Сокровища музеев России".

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова (художественный куратор выставки) накануне открытия рассказала журналистам, что в Манеже можно увидеть "и удивительные иконы, представляющие русских святых, и уникальное собрание портретов всех царей династии Романовых". "Оказалось, наши региональные музеи обладают настоящими сокровищами", - отметила Трегулова. Как признался автор идеи выставки, председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон, организаторам пришлось проехать более 145 тысяч километров, чтобы создать эту уникальную экспозицию. Здесь представлено около 280 произведений выдающихся мастеров из 50 музеев России - от икон эпохи Рюриковичей до полотен ХХ века.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Открывая "Сокровища музеев России", митрополит Тихон подчеркнул, что выставка - это проект взаимодействия РПЦ с музейным сообществом. "Как вы знаете, в Манеже каждый год открываются очень интересные экспозиции, - напомнил он. - Четыре из них были посвящены периодам русской истории начиная от древних времен и заканчивая нашими днями. И, конечно же, мы понимали, что нельзя снижать уровень, должно быть нечто действительно очень интересное". Митрополит Тихон процитировал одного из любимых своих русских художников Василия Поленова: "Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит" и добавил, что "эта экспозиция как раз даст и счастье, и радость тем, кто посетит Манеж".

Кроме Трегуловой и митрополита Тихона высокопоставленных гостей при осмотре экспозиции сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский. Президент ходил по залам Манежа более получаса, внимательно слушал пояснения, которые в основном давал Мединский, а также митрополит Тихон и Трегулова, останавливался у многих картин.

Сперва глава государства подошел к иконе Божией Матери "Умиление", написанной в 1521 году с иконы Божией Матери (Владимирской). Затем гости осмотрели другие старинные иконы, а также полотна известных живописцев Кустодиева, Левитана, Поленова, Шишкина, Айвазовского, Коровина и других. Увидели высокопоставленные посетители и портреты императоров, церковных иерархов, бояр. Не забыли организаторы и про XX век.

Организаторам пришлось проехать более 145 тысяч километров, чтобы создать уникальную экспозицию

После, уже на торжественном приеме в Кремле, Владимир Путин отметил "особый смысл и значимость проекта, который отражает единство громадного культурного пространства нашей тысячелетней страны". "Нынешняя экспозиция создавалась с активным участием региональных музеев и картинных галерей. Масштаб и содержание выставки оставляют действительно незабываемые, неизгладимые впечатления, и понимаешь, насколько богаты мы талантами, как много могут совершить наши удивительные, порой весьма скромные, но яркие, чудесно и безгранично одаренные сыны и дочери России", - подчеркнул он. В приветствии участникам, организаторам и гостям выставки глава государства высоко оценил ее серьезный просветительский потенциал, большую роль в укреплении нравственных, патриотических ценностей, особенно среди молодежи. Разнообразные по жанру, сюжету, времени написания, работы выдающихся мастеров "демонстрируют уникальное историческое наследие нашего Отечества, неразрывность его духовного и культурного пространства", - считает Владимир Путин.

Выставка продлится до 25 ноября. Посетить ее можно бесплатно.

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