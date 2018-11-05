Близ Кунашира произошло землетрясение магнитудой 5,8

Жители города Южно-Курильска на Кунашире утром в 06.26 по сахалинскому времени ощутили землетрясение.

Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС Сахалинской области.

- Сейсмособытие магнитудой 5,8 произошло в 46 километрах северо-западнее Южно-Курильска, - рассказали в ведомстве, - глубина составила 25 километров.

Землетрясение было довольно сильным - жители города проснулись от подземного толчка.

По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до четырех баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

Как сообщает "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН, за три часа, прошедших после землетрясения, было зарегистрировано более десяти афтершоков, Повторные подземные толчки произошли в том же районе магнитудой от четырех и ниже. В населенных пунктах они уже не ощущались.

Напомним, двумя днями раньше землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Охотском море в 263 километрах от Северо-Курильска (остров Парамушир).