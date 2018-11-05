Бурятия и Забайкалье вошли в Дальневосточный федеральный округ

Согласно документу, правительство должно в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом. Глава государства также поручил утвердить структуру и штат аппаратов полномочных представителей президента в этих округах.

За счет присоединения двух регионов ДФО увеличился на 2 млн 64 тысячи 947 человек. На это обратил внимание глава Минвостокразвития Александр Козлов на своей странице в "Инстаграм". Он также сообщил ТАСС, что налоговые и административные преференции, которые действуют в настоящее время на территории девяти субъектов ДФО, будут максимально распространены на два новых региона. Руководство Бурятии и Забайкалья считает, что решение президента открывает перед территориями новые перспективы. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что юрисдикция ДФО имеет дополнительные преимущества. "Это стимулирование инвестиционных проектов, поддержка Фонда развития Дальнего Востока, выплаты при рождении третьего ребенка, возможности введения электронных виз и развитие туризма, а также предоставление "дальневосточного гектара", - приводит слова Цыденова пресс-служба правительства Бурятии.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов также обратил внимание на преференции, которые получит регион. "Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление "дальневосточного гектара". Сейчас просто рад такому быстрому решению президента", - приводятся слова губернатора на официальном краевом портале.

ДФО увеличился более чем на 2 млн человек

Включение Бурятии и Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа даст возможность реализовать на их территории масштабные проекты, подтверждают в фонде развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Этому будет способствовать применение дополнительных инструментов господдержки, доказавших свою востребованность и эффективность на Дальнем Востоке, таких как льготное финансирование, электронные визы, упрощенные административные режимы.