Бурятия и Забайкалье вошли в Дальневосточный федеральный округ

Новости

Девять школьников госпитализированы в США после ДТП с автобусом 20:47
В Италии захвативший заложниц в почтовом отделении сдался полиции 20:36
Призывная кампания в Киеве оказалась на грани срыва 20:22
Москвичей предупредили о сильном тумане 20:21
В Грозном в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек 20:16
Израиль пообещал не допускать новых инцидентов с самолетами ВКС 19:48
В Геленджике во время регаты в море унесло несколько яхт 19:25
В Армении убийца российского военнослужащего получил 22 года тюрьмы 19:01
По факту обрушения моста в Югре возбуждено дело 18:31
Под Омском перевернулся автобус с 45 пассажирами 18:15
Глава Всемирного банка призвал отказаться от протекционизма в торговле 18:00
Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за два млн долларов 17:40
В Краснодаре в юбилей летного училища прошел набор контрактников 17:30
Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро 17:28
Гидрометцентр пообещал Москве "радостный" ноябрь 17:25
В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку 17:17
Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес 17:10
В Госдуме предложили нейтрализовать стрельбы ВСУ у Крыма с помощью РЭБ 16:52
Porsche за миллион: Cтоит ли покупать десятилетний Cayenne 16:30
В Югре при обрушении моста погибли два человека 16:25
Девушка, оплатившая долг приюта для животных, собирала на автомобиль 16:23
Subaru отзовет 100 тысяч автомобилей 16:22
Пушков прокомментировал слова свердловской чиновницы о помощи детям 16:17
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ 16:12
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 20:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Теперь с гектаром

Бурятия и Забайкалье вошли в Дальневосточный федеральный округ
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск №7711 (248)

Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, правительство должно в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом. Глава государства также поручил утвердить структуру и штат аппаратов полномочных представителей президента в этих округах.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин наградил иностранцев за заслуги в укреплении дружбы с Россией

За счет присоединения двух регионов ДФО увеличился на 2 млн 64 тысячи 947 человек. На это обратил внимание глава Минвостокразвития Александр Козлов на своей странице в "Инстаграм". Он также сообщил ТАСС, что налоговые и административные преференции, которые действуют в настоящее время на территории девяти субъектов ДФО, будут максимально распространены на два новых региона. Руководство Бурятии и Забайкалья считает, что решение президента открывает перед территориями новые перспективы. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что юрисдикция ДФО имеет дополнительные преимущества. "Это стимулирование инвестиционных проектов, поддержка Фонда развития Дальнего Востока, выплаты при рождении третьего ребенка, возможности введения электронных виз и развитие туризма, а также предоставление "дальневосточного гектара", - приводит слова Цыденова пресс-служба правительства Бурятии.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов также обратил внимание на преференции, которые получит регион. "Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление "дальневосточного гектара". Сейчас просто рад такому быстрому решению президента", - приводятся слова губернатора на официальном краевом портале.

ДФО увеличился более чем на 2 млн человек

Включение Бурятии и Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа даст возможность реализовать на их территории масштабные проекты, подтверждают в фонде развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Этому будет способствовать применение дополнительных инструментов господдержки, доказавших свою востребованность и эффективность на Дальнем Востоке, таких как льготное финансирование, электронные визы, упрощенные административные режимы.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО СФО Бурятия СФО Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Террористы готовят в Сирии новые провокации с химоружием
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ
Медведев дал советы по здоровому образу жизни
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям
Пушков назвал санкции США против Ирана "новым шоу в духе Трампа"