На Камчатке медведь загрыз 15-летнего мальчика

В Мильковском районе Камчатского края медведь напал на 13-летнего и 15-летнего мальчиков. Старший из них погиб. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Там пояснили, что во время встречи с диким зверем подростки шли домой с водозабора. ЧП произошло в шести километрах от села Лазо.

Младшему из детей удалось сбежать от хищника. Он и рассказал взрослым о случившемся. Растерзавшего ребенка медведя убили прибывшие к месту трагедии охотники.

Как отметил министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров, опасные хищники еще не легли в спячку, и как раз в этот период могут проявлять агрессию по отношению к людям.