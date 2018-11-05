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05.11.2018 06:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Шнуров посвятил стих громкому делу об изнасиловании дознавателя в Уфе

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров не остался в стороне от скандального уголовного дела об изнасиловании девушки-дознавателя в уфимском отделении полиции.

В стихотворении, которое музыкант опубликовал в соцсети, он осуждает фигурантов дела, сравнивая их с животными.

Фото: instagram.com/shnurovs
Именем Сергея Шнурова могут назвать аэропорт в Санкт-Петербурге

Напомним, с заявлением об изнасиловании в региональный следственный комитет обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она сообщила, что в ночь на 30 октября подверглась нападению со стороны коллег.

В ходе расследования уголовного дела были задержаны трое сотрудников органов внутренних дел. Суд назначил им меру пресечения - следующие два месяца они проведут под арестом.

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