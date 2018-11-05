Жительница Пермского края нашла в сигаретах похожее на ртуть вещество

Жительница села Плеханово обнаружила в пачке сигарет непонятное вещество, внешне похоже на ртуть. Женщина сообщила о потенциально опасной находке в экстренные службы.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Кунгурского муниципального района информация поступила сегодня в 00.15. Домой к сообщившей об опасности пермячке в срочном порядке прибыли специалисты по ликвидации ЧС, полицейские и представители районной администрации.

"Установлено, что в сигаретах находились шарики серого цвета, по внешним признакам, напоминающим ртуть. Их поместили в стеклянную тару. Была проведена предварительная демеркуризация концентрированным раствором белизны в холодном тамбуре, где находилась пачка", - сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Сотрудника краевого центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха в магазине, где женщина купила сигареты, в тамбуре и в квартире, где живет семья заявительницы. Результаты исследований будут готовы шестого ноября.

Ситуация находится под контролем.