Под Омском перевернулся автобус с 45 пассажирами

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП, в результате которого перевернулся пассажирский автобус с 45 пассажирами.

По предварительным данным, пассажирский автобус следовал по маршруту Усть-Ишим - Омск. На трассе Р-392 в Саргатском районе Омской области от попал в ДТП и опрокинулся.

- Трое пострадавших госпитализированы, еще пятерых осматривают врачи, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организации- автоперевозчика по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Причины ДТП пока неизвестны.