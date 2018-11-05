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05.11.2018 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском перевернулся автобус с 45 пассажирами

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП, в результате которого перевернулся пассажирский автобус с 45 пассажирами.

В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП

По предварительным данным, пассажирский автобус следовал по маршруту Усть-Ишим -  Омск. На трассе Р-392 в Саргатском районе Омской области от попал в ДТП и опрокинулся.

- Трое пострадавших госпитализированы, еще пятерых осматривают врачи, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организации- автоперевозчика по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Причины ДТП пока неизвестны.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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