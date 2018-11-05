Сибиряки предложили наградить сломавшего шлагбаум врача "скорой"

Депутаты Госдумы предложили не наказывать, а наградить врача частной скорой помощи, сломавшего шлагбаум, чтобы спасти пациента. На защиту доктора встали и жители Новосибирска. Они требуют оставить в покое медика, выполнявшего свой профессиональный долг.

- На протяжении нескольких дней к нам в клинику звонят горожане и говорят, что полностью поддерживают нас, - рассказал "РГ" главный врач медицинского учреждения "Претор" Вячеслав Ярушкин.

Инцидент, произошедший в одном из дворов Новосибирска, вызвал большой резонанс. Врач частной "неотложки" Валерий Гаврилюк спешил по вызову к пациенту. У больного было подозрение на внутренне кровотечение, и он нуждался в экстренной госпитализации. Однако карета "скорой" попасть во двор не смогла - въезд был перегорожен шлагбаумом. Гаврилюк не стал терять время. Он выскочил из машины и вручную поднял стрелку шлагбаума, сломав механизм. Пациента спасли.

"Мы не собираемся штрафовать доктора и считаем, что он действовал правильно", - говорят в клинике

Впрочем, жильцов дома по улице Державина действия врача возмутили. Соседи опубликовали в интернете запись происшествия с камер видеонаблюдения и обратились в клинику, требуя возместить ущерб. "Ну не надо было ломать! Зачем? Мы же платим за шлагбаум", - нехитро объяснил суть претензий один из жильцов дома. Расстроенные собственники сравнивают врача с сантехником: что, мол, теперь каждый, кто придет, ломать имущество будет?.. "Говорят, он физиотерапевт, - пересказывает слухи жилец. - Куда же он так торопился?!" Слухи спешим развеять - Валерий Гаврилюк не физиотерапевт, и ситуация угрожала жизни больного.

- Совет жильцов дома пишет нам претензии и интересуется, согласны ли мы оплатить услуги эксперта, который должен оценить ущерб, - говорит Вячеслав Ярушкин. - Пока, по их данным, мы должны 1700 рублей за пружину механизма и 1500 - за ремонт, всего - 3200.

"В эту мизерную сумму люди оценили человеческую жизнь", - вздыхает Валерий Гаврилюк. Он врач с 28-летним опытом и прекрасно знает, что жизнь бесценна. Помнит, как сам метался по двору, когда ждал "скорую" к своему больному ребенку. Как оказался в реанимации после того, как за сутки в клинике, где он работал главврачом, умерли четверо пациентов, - его сердце не выдержало их ухода. Он знает, как ждут "скорую" больные и их родственники, что с ними происходит в эти минуты - и в критической ситуации его не остановить шлагбаумом. "Да я его и не ломал, я его поднял только", - добавляет. Кстати, был бы у Гаврилюка обычный фельдшерский чемоданчик, он сам бы добежал до подъезда, бог с ним - но он спешил к пациенту с аппаратом УЗИ, который весит 50 килограммов, а общий вес оборудования достигает 70.

Симпатии горожан - на стороне решительного доктора Гаврилюка. "Человеческая жизнь дороже железяки", - пишут в комментариях горожане. Коллег поддержала и главврач государственной "скорой" Ирина Большакова - от шлагбаумов, запертых ворот, бетонных блоков и прочих элементов городского "комфорта" "неотложке" не стало житья.

- Мы не собираемся штрафовать доктора и считаем, что он действовал правильно, - говорят в клинике. - В настоящее время в сложившейся ситуации разбираются юристы.

- Отношение жителей Новосибирска к сотрудникам "скорой" изменилось в лучшую сторону, - считает главный врач Ярушкин. - Раньше на врачей "неотложки" нередко с кулаками бросались автомобилисты, не желающие пропускать машину с мигалками. Теперь же водители уступают нам дорогу. Видимо, повлияли СМИ. На некоторых машинах приклеены даже специальные стикеры "Я пропускаю "скорую". Но появилась новая беда - шлагбаумы. Поездка по вызову к больному порой превращается в преодоление полосы препятствий. Из-за "баррикад" во дворах мы добираемся по нужному адресу не за три минуты, как раньше, а за тридцать.

По закону одним из условий установки ограждений является беспрепятственный доступ во двор автомобилей экстренных служб. Но повсеместно это правило не выполняется. Порой доходит до смешного - кареты "неотложки" не могут не только заехать во двор, но и выехать из него вместе с больным. Что говорить - бывают случаи, когда медики предпочитают "не лезть на баррикады". И терпеливо ждут, когда найдется "ответственный за шлагбаум" и откроет проезд, несмотря на то что промедление может привести к ухудшению самочувствия больного. •

Кстати

Корреспонденты "РГ" съездили на Державина, 5, куда прорывался Валерий Гаврилюк. На "пострадавшем" шлагбауме появилась записка со стрелкой - "въезд через 30 метров" (врач утверждает, что в тот день ее там не было). А через 30 метров стоит… другой шлагбаум. И помощнее. Как его открыть, непонятно. Никаких записок с телефонами дежурных на нем нет, кнопок вызова мы тоже не обнаружили. Пришлось стучаться в окно стоящей рядом машины - что, мол, посоветуете?.. Водитель отправил нас в соседний дом. Там действительно сидит охранник. И видит этот шлагбаум на экране. Утверждает, что записка с телефоном там была - видать, "оторвали мальчишки"… Мы не засекали время, но поиски с расспросами - явно не для экстренных служб, которые мчатся спасать людей. Может быть, не стоит уж так наглухо от всех отгораживаться?