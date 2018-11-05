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05.11.2018 14:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии погиб известный телеведущий

Текст: Ирина Варламова (Магас)
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

При столкновении двух автомобилей в Назрани погибли два человека, один из них - известный в республике телеведущий Руслан Чахкиев. Об этом "РГ" сообщил источник в региональном ГУ МЧС России.

По предварительным данным, автокатастрофа произошла недалеко от центральной мечети. Автомобиль Toyota Camry, на которой передвигался Руслан Чахкиев, столкнулся с грузовиком.

Руслан Чахкиев - ведущий национального телевидения республики, автор юмористической программы "Прайм Тайм", был хорошо известен в Ингушетии.

- Лучше бы я не просыпался. Один из лучших выпускников, мой сын Руслан Чахкиев. О, Аллах, почему не я. Русик очень любил людей, - написал на своей страничке в соцсетях руководитель ансамбля "Сунжа" Умар Гулиев.

В настоящее время правоохранители расследуют причины ДТП. Официального сообщения о гибели телеведущего пока не поступало.

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