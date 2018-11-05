В Ингушетии погиб известный телеведущий

При столкновении двух автомобилей в Назрани погибли два человека, один из них - известный в республике телеведущий Руслан Чахкиев. Об этом "РГ" сообщил источник в региональном ГУ МЧС России.

По предварительным данным, автокатастрофа произошла недалеко от центральной мечети. Автомобиль Toyota Camry, на которой передвигался Руслан Чахкиев, столкнулся с грузовиком.

Руслан Чахкиев - ведущий национального телевидения республики, автор юмористической программы "Прайм Тайм", был хорошо известен в Ингушетии.

- Лучше бы я не просыпался. Один из лучших выпускников, мой сын Руслан Чахкиев. О, Аллах, почему не я. Русик очень любил людей, - написал на своей страничке в соцсетях руководитель ансамбля "Сунжа" Умар Гулиев.

В настоящее время правоохранители расследуют причины ДТП. Официального сообщения о гибели телеведущего пока не поступало.