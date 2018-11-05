В Геленджике во время регаты в море унесло несколько яхт

Сегодня днем в Геленджике во время проведения парусной регаты в Черное море унесло несколько яхт.

ЧП произошло из-за резко усилившегося и изменившего направление ветра. В это время находившиеся в акватории лодки начало сносить к открытому морю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, организаторы дали указание всем яхтсменам вернуться на берег. Большинство смогли это сделать, однако 10 лодок не сумели развернуться.

В итоге им на помощь отправились патрульные катера, которые отвечали за безопасность регаты. На эти суда и были подняты застрявшие в море участники соревнований. Их доставили на берег. Туда же отбуксировали и лодки.

"Все участники согласно списку находятся на берегу", - сообщили в краевом ГУ МЧС.