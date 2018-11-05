В Краснодаре в юбилей летного училища прошел набор контрактников

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. К. Серова отметило свое 80-летие. В честь этой круглой даты в небе над краевой столицей пролетели "Стрижи". Свои навыки также продемонстрировали сборная команды Воздушно-космических сил и Краснодарского авиационного училища по парашютному спорту.

Во время демонстрационных полетов экипажи показали такие фигуры, как "стрела", "конверт", "звезда", отработали наиболее зрелищные элементы своей программы, включая синхронные бочки, групповую петлю Нестерова, "зеркало", "роспуск" и многие другие. В небо взмыли более 20 самолетов Ту-95МС, Су-27, Су-25, Як-130, Ан-26, Л-39 и Л-410.

Кроме того прошла выставка самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил, включая истребители Су-30 и МиГ-29, штурмовики Су-25, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, учебные самолеты Л-39, Як-130, Л-410, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8. День рождение летного училища сопровождалось концертом, в котором принимали участие кубанские коллективы и ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России.

Во время празднования была организована акция "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!". В одном из пунктов отбора побывала корреспондент "РГ". Психолог предложил пройти тест на профпригодность. Но сначала поинтересовался, в какой сфере я бы хотела работать. Отвечаю: "Связист". С помощью теста специалист проверил мою внимательность, а именно графическое восприятие информации. В итоге психолог дал "добро".

Пока проходила тест, в мобильный пункт зашли несколько парней. Знакомлюсь с одним из них. Ученик 10 класса Роман Сковородов об акции узнал от старшего товарища, который уже служит в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К. Серова.

- Я послушал друга, почитал в интернете, как это - быть летчиком-военным, и решил после школы пойти учиться в это училище. Тем более мой дед тоже военный, - рассказываем Роман. - Он меня тренирует. Волнуюсь, конечно, но думаю, что справлюсь.

На военную же службу по контракту в этот день подали заявление 20 человек.