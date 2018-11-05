Кунашакский районный суд в Челябинской области вынес приговор по делу коллектора, обвиняемого в доведении до самоубийства пожилого жителя райцентра. Процесс прошел без шумихи и остался незамеченным. Между тем, как выяснила "РГ", на совести "собирателя долгов" уже как минимум две человеческих жизни.

Обычно о действиях коллекторов становится известно уже после трагедии. Так произошло и на этот раз: в ОНФ поступило обращение жительницы села Кунашак, в котором она сообщила о гибели мужа, доведенного до отчаяния сотрудниками агентства "Инвест-гарант".

Женщина рассказала, что три года назад из-за проблем со здоровьем у дочери-инвалида 1 группы они были вынуждены перехватить 12 тысяч рублей в микрофинансовой организации. Просрочив выплату на неделю, стали мишенью для коллекторов. Стандартный прессинг по телефону с обещанием сжечь дом и подворье муж, привыкший рассчитывать только на себя, воспринял очень серьезно. И не сумев найти выхода из тупиковой ситуации, в сентябре 2015 года ушел из жизни. А она и дочь остались с проблемами один на один.

- К моменту обращения вдова, пытавшаяся закрыть финансовые дыры новыми кредитами под 40-50 процентов годовых, успела накопить задолженность на сумму более 800 тысяч рублей и скоро могла остаться без единственного жилья, - рассказал руководитель движения "Стоп! Коллектор" Вячеслав Курилин. - По сути, ей нужно было ежемесячно выплачивать по 30-35 тысяч рублей. При том что пенсия в 15 тысяч рублей позволяла платить не более шести тысяч.

Общественники предложили женщине пройти через процедуру банкротства, взяли на себя юридическое сопровождение ее дела и помогли отстоять дом. А кроме того, сообщили об истории с мужем в правоохранительные органы. И к чести полиции и прокуратуры историю суицида трехлетней давности раскрутили и довели до суда. На скамье подсудимых оказался 28-летний сотрудник "Инвест-гаранта" Аркадий Никольский - коллектор, по данным "РГ", два года назад уже проходивший по делу о доведении до самоубийства челябинки Фариды Ибрагимовой, история которой очень широко обсуждалась в стране.

Перехватив до зарплаты пять тысяч рублей, Фарида очень скоро столкнулась с угрозами расправы над пожилой матерью и дочерью. И когда коллекторы начали стрелять по окнам их квартиры, не выдержала - попыталась отравиться и через год, так и не оправившись, скончалась в больнице.

Возможно, именно эта трагедия побудила власти ужесточить законодательство о коллекторской деятельности. Однако сам Никольский тогда, как выяснилось, сумел выйти из воды сухим, заключив досудебное соглашение со следствием. 4 октября прошлого года Ленинский суд Челябинска признал его виновным в вымогательстве в составе организованной группы и приговорил к пяти годам условно. А через девять месяцев огласил приговор еще трем участникам группы, признанным виновными по статье о самоуправстве.

- Чтобы доказать вину Никольского по новому делу о доведении до самоубийства, следствию пришлось проделать большую и кропотливую работу, - сообщил прокурор Кунашакского района Павел Киртянов. - Он не отрицал, что звонил погибшему и "возможно, был с ним грубоват". Но настаивал на том, что не понуждал его ни к каким действиям, кроме возвращения долга. В ходе следствия были проведены несколько экспертиз, включая лингвистическую экспертизу sms-сообщений, судебно-психологическую экспертизу состояния погибшего и психиатрическую экспертизу самого обвиняемого, которая признала его вменяемым. В чем у меня, если честно, возникали сомнения. Этот человек получал какое-то гипертрофированное наслаждение от своей "работы".

В итоге после гибели двух человек Кунашакский районный суд приговорил коллектора к двум годам колонии-поселения. Прокуратура уже обжаловала это решение, как чрезмерно мягкое. В этом ее поддерживает и региональный штаб ОНФ.

В связи с ростом числа суицидов по вине коллекторов общественники требуют более оперативного реагирования на заявления граждан по подобного рода делам. А самим гражданам напоминают о том, что по существующему законодательству все обязательства должника автоматически переходят к его наследникам. А значит, всегда следует прежде подумать о близких и попытаться найти решение проблемы в установленном законом порядке.

Кстати, "послужной список" коллектора Никольского заслуживает особого внимания. Свой первый срок за грабеж он получил в 2010 году. Отбывал его в воспитательной колонии для несовершеннолетних. В 2012 го-ду был условно осужден за кражу, а в 2014 году также условно - за грабеж. В сентябре 2016 года избежал ответственности за грабеж "за примирением сторон". А в ноябре 2017 года получил новый условный срок за мошенничество. И только в сентябре 2018 года, посчитав все непогашенные судимости, суд приговорил его к реальному сроку по делу о краже. Однако и этот приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу.