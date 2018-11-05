По факту обрушения моста в Югре возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения моста в Югре, в результате которого погибли двое рабочих.

Напомним, ЧП случилось сегодня недалеко от поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе. Мост был закрыт и не эксплуатировался. В момент происшествия на нем находились рабочие и техника.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального Следственного комитета, по предварительным данным, двое рабочих погибли, еще шестеро доставлены в больницу (у одного из них средней тяжести травмы, у остальных травмы легче).

"Нефтеюганский межрайонный прокурор лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - передает пресс-служба прокуратуры автономного округа.

На месте продолжают работать следователи и спасатели. Движение автотранспорта не нарушено - машины едут в обычном режиме по действующему мосту рядом", - сообщает главк МЧС Югры.