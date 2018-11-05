В Ханты-Мансийске в здании всемирно известной шахматной академии стартовал чемпионат мира по шахматам по нокаут-системе среди женщин.

Победив своих соперниц с сухим счетом, в 1/16 финала вышли Цзюй Вэньцзюнь, Анна и Мария Музычук, Екатерина Лагно, Хампи Конеру, Александра Костенюк, Нана Дзагнидзе, Нино Бациашвили, Чжао Сюэ, Цжай Мо и Чжу Цзиньер. Последние обыграли рейтинг-фаворитов Ольгу Гирю и Лелу Джавахишвили соответственно.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в беседе с журналистами заметил, что ждет бескомпромиссной борьбы на турнире и похвалил организаторов ЧМ-2018 за хорошую работу:

- На основе предыдущего опыта работы с коллегами в Ханты-Мансийске мы испытываем полную уверенность в том, что нынешний чемпионат мира среди женщин будет организован на высшем уровне и по самым высоким стандартам качества для всех, кто в нем задействован: участниц, работников турнира, журналистов. Предыдущие турниры это хорошо доказали. Более того, Ханты-Мансийску доверено проведение еще двух крупнейших шахматных турниров: Кубка мира по шахматам в 2019 году и Олимпиады-2020. Для ФИДЕ это абсолютный знак качества. И для меня, как для гражданина России, это, конечно же, честь, что одна из сибирских столиц принимает крупнейшие шахматные форумы. Югра была одним из регионов-лидеров все последние годы. Здесь благодаря усилиям властей и лично губернатора Натальи Комаровой шахматы развивались быстрее, чем в большинстве других регионов России. Как и на соревнованиях высокого уровня, так и на уровне детских и юношеских шахмат был огромный прогресс. Югра заслуживает и постоянной поддержки, и внимания, и чести проведения таких крупных шахматных турниров.

В свою очередь президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко добавил, что, по имеющимся данным, на сегодняшний день в Югре в той или иной мере в шахматы играет около 100 тысяч человек:

- Конечно, не все они профессионалы, но мы имеем в виду тех, кто занимается шахматами в различных секциях или образовательных учреждениях, принимает участие в региональных и муниципальных соревнованиях. В Югре на регулярной основе проводятся всероссийские и международные шахматные турниры. Кроме того, как в мужской, так и в женской сборных России по шахматам есть югорчане. Это Дмитрий Яковенко и Ольга Гиря.