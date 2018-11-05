Пушков прокомментировал слова свердловской чиновницы о помощи детям

«Государство не просило ваших родителей вас рожать». С такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут. Возможно, этому директору дети - обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 ноября 2018 г.

Российский сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания заявление главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не должно помогать детям.

По его мнению, с такими директорами департаментов молодежной политики в стране "вообще рожать перестанут".

"Возможно, этому директору дети - обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор", - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Ольга Глацких заявила, что "государство в принципе ничего не должно" молодому поколению. Позже она сообщила, что фраза была вырвана из контекста. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание руководителя департамента молодежной политики некорректным.