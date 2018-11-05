Широкую огласку получило в Свердловской области рядовое, казалось бы, совещание в Кировграде, на котором обсуждалось развитие и финансирование в муниципалитете детских программ. Например, в качестве потенциально эффективных площадок назывались коворкинги, где дети, независимо от их социального статуса и успеваемости, были бы вовлечены в общее полезное дело.

После совещания в Сети появился 36-секундный ролик, в котором директор регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких говорит следующее: "Сегодня у молодежи, у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно - вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило их рожать".

Однако существует и полная версия сюжета, снятого местным каналом. Из него становится понятно, что глава областного департамента говорила о необходимости поддержки молодежных проектов не только властями, но и самим подрастающим поколением, и семьями.

Высказывание свердловской чиновницы получилось довольно резким и неоднозначным

- Все знают свои права, но забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый. Это нормальная позиция. Но если вы так считаете, то вы тогда вместе с государством вкладывайтесь в своего ребенка, - сказала она.

Обращаясь к старшеклассникам и студентам, которые пришли на встречу, Глацких отметила, что они должны сами строить свое будущее, а власти - областные и муниципальные - окажут им в этом помощь.

- Фраза вырвана из контекста, - пояснила Глацких журналистам. - Я имела в виду, что за воспитание детей несут ответственность родители. А государство является лишь вспомогательным ресурсом. Оно поддерживает, дает стартовый капитал, строит садики, школы. Это сопутствующее. Мы говорили про ценности воспитания молодежи внутри семьи. Вот о чем была суть разговора. Здесь государство не может в каждую семью посадить наставников и участвовать в воспитании наравне с родителями.

Однако, даже несмотря на "смягчающие обстоятельства", высказывание получилось довольно резким и неоднозначным. Настолько, что губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично разобраться в ситуации.

- Безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции, - написал глава области на своей странице в Instagram.

Справка "РГ"

Ольга Глацких родилась в городе Лесной в Свердловской области. В 2004 году стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. После завершения спортивной карьеры закончила МГУ имени Ломоносова по специальности политолог и Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности финансовый менеджмент. С 2016 года занимает пост директора департамента молодежной политики Свердловской области.