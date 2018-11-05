Видео: Свердловская чиновница заявила, что власти не должны помогать детям

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05.11.2018 12:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свердловская чиновница заявила, что власти не должны помогать детям

Текст: Екатерина Призова

Неоднозначное высказывание прозвучало из уст высокопоставленной чиновницы свердловского правительства. Во время встречи с представителями юного поколения олимпийская чемпионка 2004 года и директор департамента молодежной политики Ольга Глацких отметила, что не стоит полагаться только на поддержку государства - дети должны учиться сами решать проблемы.

"Сегодня у молодежи, у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно - вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило их рожать", - заявляет чиновница на видео, выложенном на YouTube местным телеканалом.

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Это мнение прозвучало во время круглого стола с участием главы профильного департамента в Кировграде. Обсуждалось, в частности, появление в городе детских проектов для развития и раскрытия интересов и талантов молодежи. Например, в качестве потенциально эффективных площадок Ольга Глацких назвала коворкинги, где дети были бы вовлечены в некое позитивное общее дело.

Когда на встрече подняли вопрос о финансировании подобных инициатив, гостья отметила:

"Все знают свои права, но забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый. Это нормальная позиция. Но если вы так считаете, то вы тогда вместе с государством вкладывайтесь в своего ребенка".

По мнению Глацких, нужно совмещать возможности, которые предоставляет государство, и возможности, которыми располагают сами молодые люди и их родители.

"Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь. Мы - представители областной и муниципальной власти - только вам в помощь", - подчеркнула представительница региональных властей, обращаясь к старшеклассникам и студентам.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Видео
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