Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

С сегодняшнего дня - 5 ноября - начинает работу Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга. Она будет действовать две недели - с 5 ноября по 19 ноября 2018 года.

Специалисты региональных управлений Роспотребнадзора проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

"Обращения будут приниматься по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей, - говорится в сообщении ведомства. - В рамках горячей линии по услугам такси в прошлом году было проведено 3,5 тысячи консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками, правами пассажира, обязанностями исполнителей такого рода услуг и распространенными нарушениями в этой сфере".