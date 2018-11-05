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05.11.2018 03:20
Рубрика: В мире

Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию

Росс Эджли во время рекордного заплыва. Фото: AP Photo/Olaf Pignataro Росс Эджли во время рекордного заплыва. Фото: AP Photo/Olaf Pignataro
Росс Эджли во время рекордного заплыва. Фото: AP Photo/Olaf Pignataro

Британец Росс Эджли стал первым человеком в истории, которому удалось проплыть вокруг острова Великобритания. Рекорд был установлен в воскресенье.

В путь 33-летний Эджли отправился из города Маргит первого июня и начал вплавь по часовой стрелке огибать остров. Его сопровождал катамаран, на борту которого спортсмен отдыхал и ночевал. Эджли находился в воде по 12 часов в день и ни разу не сошел на берег, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Sky News.

Фото: Военный учебно-научный центр ВМФ России
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За 157 дней пловец преодолел 1791 морскую милю (3317 километров) и финишировал в той же точке на пляже Маргита, где и начинался его рекордный заплыв.

По словам Эджли, во время плавания ему пришлось пережить самые разные впечатления: от красивых рассветов и закатов до ожогов лица от соприкосновения с медузами. Росс потерял более 500 тысяч калорий, для восстановления которых спортсмену пришлось съесть более 640 бананов.

Завершив заплыв, Росс Эджли в третий раз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Свой первый рекорд он установил в 2016 году, когда за 19,5 часа преодолел 42-километровую марафонскую дистанцию, протянув при этом за собой на тросе автомашину весом 1,4 тонны. Второй рекорд он установил спустя два месяца. За 19 часов, забираясь по канату бесчисленное множество раз, он поднял свое тело по совокупности попыток на высоту Эвереста (8848 метров).

В мире Европа Великобритания
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