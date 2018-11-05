Россия стала донором международного туризма

В 2017 году россияне потратили за рубежом почти в 3,5 раза больше денег, чем наша страна смогла заработать на иностранных туристах.

Россияне тратят на турпоездки за рубеж в 3,5 раза больше, чем наша страна зарабатывает на интуристах. Фото: Александр Корольков/ РГ

Такой вывод следует из свежего отчета Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО), посвященного ситуации в сфере выездного туризма, а также данных Росстата и Ростуризма.

Анализ ЮНВТО показывает: россияне стали больше тратить в зарубежных поездках, чем годом ранее, а Россия по-прежнему мало зарабатывает на приеме иностранных гостей. В 2017 году наши соотечественники потратили за рубежом 31,1 миллиарда долларов против 8,95 миллиарда, потраченных интуристами у нас. Россию, таким, образом, можно назвать типичной страной-донором международного туризма.

Кстати, ситуация, когда большая страна много тратит на выездной туризм, но при этом мало зарабатывает, характерна не только для России. Например, граждане Китая, судя по отчету ЮНВТО, потратили за рубежом в прошлом году 257 миллиардов долларов, а на въездном туризме страна заработала только 32 миллиарда. "Вместе с тем, США, например, получают от интуристов в 1,5 раза больше, чем тратят. Совокупные траты американцев, второй после Китая стран мира по "щедрости" своих туристов, составили 135 миллиардов долларов, а на въездном туризме страна заработала больше всех - 210 миллиардов", - отмечают аналитики.

В верхней части списка стран, получающих максимальные доходы от въездного туризма, вслед за США со значительным, более чем в три раза, отставанием следуют Испания и Франция. Далее в десятке ведущих стран-реципиентов значатся Таиланд, Великобритания, Италия, Австралия, Германия, Макао и Япония.

"Доля России в общем туристическом котле по-прежнему невелика: лишь 0,66 процента от общего оборота в этой сфере", - посчитали эксперты.

Интересно, что в среднем один въезд в Россию приносил стране всего 367 долларов, то есть большинство граждан из турстатистики посещают нашу страну не с классическими туристическими целями. Цифры по въездному турпотоку дают, в том числе, граждане стран СНГ. В среднем в мире один въезд приносил принимающей стороне около тысячи долларов.

"России придется приложить немало усилий для привлечения мирового турпотока. Во-первых, нужно позаботься об упрощении визовых процедур. Есть положительный опыт - возможность въезда по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу до конца 2018 года, - рассказал вице-президент международной сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов. - Во-вторых, надо сформировать массовый, понятный иностранцам турпродукт. Что посмотреть в Париже - большинству понятно, а вот в отношении, например, Москвы все не так очевидно. Нужно ответить иностранцам на вопрос: "Зачем ехать в Россию?" Отдельная задача, продолжает эксперт, активное продвижение России как турнаправления. Нужны инвестиции в инфраструктуру: создание сетей недорогих отелей, открытие новых точек питания, развитие транспорта.

В среднем один въезд в Россию приносил стране всего 367 долларов, по миру же один въезд приносил принимающей стороне около тысячи долларов

И еще одна интересная тенденция: в 2017 году россияне потратили на поездки за границу на 30 процентов больше, чем годом ранее, что позволило нам вновь войти в список топ-10 наций (8-е место) по расходам на международные поездки. Получается, кризис платежеспособного спроса не так страшен, как его преподносят, или же он проходит. Среди наиболее "щедрых" туристов за китайцами и американцами следуют граждане Германии, Великобритании, Франции, Австралии, Канады, Южной Кореи и Италии.