Россияне стали тратить больше средств на товары и услуги

Новости

В Геленджике во время регаты перевернулись несколько яхт 19:25
В Армении убийца российского военнослужащего получил 22 года тюрьмы 19:01
По факту обрушения моста в Югре возбуждено дело 18:31
Под Омском перевернулся автобус с 45 пассажирами 18:15
Глава Всемирного банка призвал отказаться от протекционизма в торговле 18:00
Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за два млн долларов 17:40
В Краснодаре в юбилей летного училища прошел набор контрактников 17:30
Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро 17:28
Гидрометцентр пообещал Москве "радостный" ноябрь 17:25
В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку 17:17
Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес 17:10
В Госдуме предложили нейтрализовать стрельбы ВСУ у Крыма с помощью РЭБ 16:52
Porsche за миллион: Cтоит ли покупать десятилетний Cayenne 16:30
В Югре при обрушении моста погибли два человека 16:25
Девушка, оплатившая долг приюта для животных, собирала на автомобиль 16:23
Subaru отзовет 100 тысяч автомобилей 16:22
Пушков прокомментировал слова свердловской чиновницы о помощи детям 16:17
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ 16:12
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям 15:52
Двух петербургских музыкантов задержали за хранение наркотиков 15:49
СМИ сообщили о новом авиаударе коалиции США по Сирии 15:40
Видео: Два здания обрушились в центре Марселя 15:26
Трамвай насмерть сбил пешехода в Москве 15:17
Медведев посоветовал китайцам прочитать Достоевского и Толстого 15:14
В Италии мужчина захватил заложников в почтовом отделении 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 18:15
Рубрика: Экономика

Экономия в прошлом

Россияне стали тратить больше средств на товары и услуги
Текст: Ольга Игнатова
За девять месяцев этого года траты россиян на покупку товаров и оплату услуг выросли на 6,4 процента. Таковы данные Росстата.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В нынешнем сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года изменилась структура оборота розничной торговли. Если годом ранее 48,1 процента в этой структуре составляли пищевые продукты и 51,9 - непродовольственные товары, то сейчас на долю продуктов пришлось уже 46,7 процента, зато на долю непродовольственных товаров - 53,3 процента. Так, на 3,9 процента вырос оборот общественного питания, на 2,4 процента - объем платных услуг населению, на 6,7 процента - рынок транспортных услуг. Люди стали чаще ходить в кино и театр, ездить на такси, кушать вне дома и посещать фитнес.
Новый пакет мер по борьбе с бедностью появится в 2019 году

С 2015 года, по мнению директора Центра конъюнктурных исследований научно-исследовательского университета НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, преобладала так называемая сберегательная модель потребительского поведения. То есть люди отказывались от необязательных услуг: стирали дома, в химчистку вещи отдавали только в случае крайней необходимости, сократили число походов в салоны красоты. Как уточняет декан Высшей школы маркетинга НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова, из вещей тоже старались покупать самое необходимое.

Средняя семья в России тратит на ЖКУ чуть более 5 тысяч рублей в месяц

"Зарплата, которая составляет в доходах населения 65 процентов, растет уже не первый год подряд, - отмечает Георгий Остапкович. - С начала этого года Росстат показывает рост среднемесячной начисленной заработной платы около 11 процентов. Это позитивная динамика. Растет объем произведенной предприятиями продукции, растет прибыль, увеличивается зарплата. И в государственных секторах, и в частном бизнесе. Люди получают деньги, которые могут потратить, стимулируя таким образом выпуск новой продукции".

Люди стали чаще ходить в кино и театр, ездить на такси, кушать вне дома и посещать фитнес

Впрочем, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева напоминает о сезонном факторе. "Летом люди склонны более позитивно оценивать свой уровень жизни. Купили детям новую одежду, отправили их в лагерь, вроде все хорошо, жизнь налаживается. А осенью дети вернулись, пошли в школу, начались платные кружки, спортивные секции - денег уже ни на что не хватает. И придется снова экономить", - говорит эксперт.

Экономика Товары и цены Экономика Работа Зарплата Правительство Росстат
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ
Медведев дал советы по здоровому образу жизни
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям
Пушков назвал санкции США против Ирана "новым шоу в духе Трампа"
В Индонезии рассказали подробности крушения Boeing 737