Россияне стали тратить больше средств на товары и услуги

За девять месяцев этого года траты россиян на покупку товаров и оплату услуг выросли на 6,4 процента. Таковы данные Росстата.

В нынешнем сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года изменилась структура оборота розничной торговли. Если годом ранее 48,1 процента в этой структуре составляли пищевые продукты и 51,9 - непродовольственные товары, то сейчас на долю продуктов пришлось уже 46,7 процента, зато на долю непродовольственных товаров - 53,3 процента. Так, на 3,9 процента вырос оборот общественного питания, на 2,4 процента - объем платных услуг населению, на 6,7 процента - рынок транспортных услуг. Люди стали чаще ходить в кино и театр, ездить на такси, кушать вне дома и посещать фитнес.

С 2015 года, по мнению директора Центра конъюнктурных исследований научно-исследовательского университета НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, преобладала так называемая сберегательная модель потребительского поведения. То есть люди отказывались от необязательных услуг: стирали дома, в химчистку вещи отдавали только в случае крайней необходимости, сократили число походов в салоны красоты. Как уточняет декан Высшей школы маркетинга НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова, из вещей тоже старались покупать самое необходимое.

"Зарплата, которая составляет в доходах населения 65 процентов, растет уже не первый год подряд, - отмечает Георгий Остапкович. - С начала этого года Росстат показывает рост среднемесячной начисленной заработной платы около 11 процентов. Это позитивная динамика. Растет объем произведенной предприятиями продукции, растет прибыль, увеличивается зарплата. И в государственных секторах, и в частном бизнесе. Люди получают деньги, которые могут потратить, стимулируя таким образом выпуск новой продукции".

Люди стали чаще ходить в кино и театр, ездить на такси, кушать вне дома и посещать фитнес

Впрочем, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева напоминает о сезонном факторе. "Летом люди склонны более позитивно оценивать свой уровень жизни. Купили детям новую одежду, отправили их в лагерь, вроде все хорошо, жизнь налаживается. А осенью дети вернулись, пошли в школу, начались платные кружки, спортивные секции - денег уже ни на что не хватает. И придется снова экономить", - говорит эксперт.