Маршрут колонны проходил из Дамаска в зону, контролируемую США, и прежде командование американкой базы Эт-Танф не гарантировало безопасность ооновской миссии. Эту обязанность взяли на себя наши военные. Руководитель российского миротворческого Центра генерал Владимир Савченко рассказал, что просьба о сопровождении конвоя поступила от заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберта Маринович. Наши военнослужащие сопроводили колонну автомобилей с гуманитарной помощью до 55-километровой "зоны безопасности" вокруг базы в Эт-Танфе. Контроль обстановки по ходу движения машин с воздуха обеспечивали два вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор" и один Ми-24.
В состав гуманитарного конвоя вошли более сотни бронеавтомобилей, грузовиков, машин обеспечения и "Скорой помощи". Они обеспечили доставку беженцам 450 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.
Ранее в Минобороны России отмечали, что гуманитарная катастрофа в Эт-Танфе уже не первый год искусственно поддерживается США. Американцы явно заинтересованы в сохранении постоянного источника рекрутов из числа беженцев "Рукбана". Их вербовали в подконтрольные Штатам формирования боевиков для проведения диверсий против сирийских властей.
Напомним, запланированная на 27 октября отправка гуманитарного конвоя в лагерь "Рукбан" сорвалась.