Гуманитарный конвой ООН с помощью российской военной полиции наконец-то доставил мирный груз в лагерь беженцев "Рукбан" на сирийско-иорданской границе.

Маршрут колонны проходил из Дамаска в зону, контролируемую США, и прежде командование американкой базы Эт-Танф не гарантировало безопасность ооновской миссии. Эту обязанность взяли на себя наши военные. Руководитель российского миротворческого Центра генерал Владимир Савченко рассказал, что просьба о сопровождении конвоя поступила от заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберта Маринович. Наши военнослужащие сопроводили колонну автомобилей с гуманитарной помощью до 55-километровой "зоны безопасности" вокруг базы в Эт-Танфе. Контроль обстановки по ходу движения машин с воздуха обеспечивали два вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор" и один Ми-24.

В состав гуманитарного конвоя вошли более сотни бронеавтомобилей, грузовиков, машин обеспечения и "Скорой помощи". Они обеспечили доставку беженцам 450 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

Ранее в Минобороны России отмечали, что гуманитарная катастрофа в Эт-Танфе уже не первый год искусственно поддерживается США. Американцы явно заинтересованы в сохранении постоянного источника рекрутов из числа беженцев "Рукбана". Их вербовали в подконтрольные Штатам формирования боевиков для проведения диверсий против сирийских властей.

По данным Минобороны РФ, гуманитарная катастрофа уже не первый год искусственно поддерживается США

Напомним, запланированная на 27 октября отправка гуманитарного конвоя в лагерь "Рукбан" сорвалась.