Сергей Лавров назвал причину расхождений между Россией и Западом

Россия готова вести взаимоуважительный диалог с Западом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.

По словам главы МИД РФ, причина расхождений между Россией и Западом заключается в стремлении ряда западных государств сохранить любой ценой лидирующие позиции на международной арене и продолжать навязывать всем и повсюду свою волю. В независимой внешней политике РФ они видят угрозу своему доминированию.

"Хочется надеяться, что в западных столицах со временем осознают, что это тупиковый путь. Со своей стороны были и остаемся открыты к тому, чтобы вести конструктивный прагматичный диалог, выстраивать отношения, основанные на принципах международного права, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заявил Лавров.

Он также отметил, что нынешнее состояние отношений между Россией и ЕС не может считаться нормальным. Европейские санкции министр назвал недальновидным решением. Министр напомнил, что Россия готова отменить контрмеры, но первый шаг должен сделать Евросоюз.

Сергей Лавров считает, что Дональд Трамп хотел бы улучшить отношения с Россией, однако этому сильно мешают внутриполитические неурядицы в США. "К сожалению, их заложниками становятся даже важные для поддержания глобальной стабильности разоруженческие договоры между нашими странами", - сказал глава внешнеполитического ведомства.