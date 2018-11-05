В понедельник сразу тремя матчами завершился 13-й по счету тур Российской премьер-лиги. Он оказался богатым на события.

Пожалуй, самой громкой вывеской тура мог похвастаться матч в Химках, где играли "Динамо" и ЦСКА. Кстати, не исключено, что за пределами МКАД она проходила в последний раз. Весной динамовцы, будем надеяться, все-таки переедут на новую арену в Петровском парке, и путешествия в Химки болельщикам точно не понадобятся. Матч получился в меру бодрым. "Бело-голубые" предстали обученной командой, которая нехватку мастерства компенсирует выучкой и боевитостью. ЦСКА владел преимуществом, но завершение атаки у армейцев хромало, и даже удаление динамовского защитника Константина Рауша на 81-й минуте не помогло. В итоге нулевая ничья, которая формально больше устроила "Динамо".

Екатеринбургский "Урал" в последнее время становится злым гением для "Спартака". Многие сходятся во мнении, что именно выезд к этой команде прошлой весной и запустил у москвичей тот разрушительный процесс, который мы наблюдаем сейчас. Напомним, что тогда спартаковцы, будучи реальными претендентами на "золото", на Урале проиграли. Падение продолжилось и привело к тому, что команда Карреры осталась не только без титула, но и без Лиги чемпионов. Нынешний приезд екатеринбуржцев в Тушино тоже получился знаковым. "Спартак" обновил собственный антирекорд, проиграв в чемпионате четвертый домашний матч подряд. Но самое страшное для "красно-белых" - отнюдь не счет на табло.

Любому известно - когда у врагов ты вызываешь не трепет или ненависть, а жалость, то это очень скверный знак. После игры с "Уралом" в соцсетях многие болельщики ЦСКА, "Динамо" и "Зенита" выражали "красно-белым" оппонентам откровенное сочувствие. Ехидно добавляя, что были не прочь посмотреть на тренера Рауля Рианчо как можно дольше. Деятельность испанца, сменившего с приставкой "и.о." культового итальянца Массимо Карреру, действительно можно описать коротким словосочетанием "тихий ужас".

Рианчо, успевший поработать в киевском "Динамо" и уже одним этим фактом не вызывающий симпатий у красно-белого сообщества, умудрился буквально за неделю проявить себя так, что со стороны стремительно редеющей на трибунах публики в его адрес уже несутся проклятья на языке Сервантеса.

- Сегодня болельщики ругали, в том числе меня лично. А я нахожусь здесь лишь потому, что футболисты попросили меня помочь. Буду помогать им, пока живу, пока не умру. Пока я в "Спартаке", жизнь за него отдам, - примерно так ответил Рианчо критикам на пресс-конференции.

Выходы Рауля к журналистам - это отдельная песня. Выяснилось, что вчерашний помощник говорит не просто много, а очень много. Его монологи экспрессивны, но зачастую бессвязны. Если таким же образом Рианчо общается и с командой, то неудивительно, почему она выглядит настолько беспомощной.

Если Рауль Рианчо с игроками общается так же, как с журналистами, то неудивительно, что "Спартак" играет настолько плохо

Уже совершенно очевидно, что "второго Карреры", как бы ни хотел такого поворота событий сам испанец, здесь не получится. У него как минимум нет харизмы уволенного итальянца, его заигрывания с фанатами в ответ вызывают откровенную ярость, да и с чисто футбольной точки зрения просвета пока не видно. Рианчо первым делом перевел команду на игру по схеме 4-3-3. И отправил центрального защитника Сальваторе Боккетти в опорную зону. Опальный для фанатов Денис Глушаков, куда больше приспособленный для этой позиции, смотрел футбол со скамейки. Там же до перерыва обитали главные "креативщики" Роман Еременко и Софьян Ханни. Рианчо на своей чрезвычайно многословной пресс-конференции гордился тем, что его команда нанесла пять ударов в створ. Забыв при этом уточнить, что "Урал" сделал столько же попыток. Да и вообще команда Дмитрия Парфенова произвела приятное впечатление. Уральцы и защищались спокойно, и в контратаки убегали, как надо, и стандартные положения явно отработали. Так что их победа в Тушино - отнюдь не стечение обстоятельств. По игре она была вполне логичной и закономерной.

Ну а пока "Спартак" в ожидании назначения главного тренера пикирует в таблице все ниже, его конкуренты дружно набирают очки. Единоличный лидер и главный фаворит сезона "Зенит", пусть и неярко, но одолел дома "Ахмат". Явно ожил "Локомотив", который переместился уже на вторую строчку благодаря ничьей в очень зрелищном "южном дерби" между "Краснодаром" и "Ростовом".

Статистика

"Локомотив" - "Арсенал" - 3:1

Голы: Хеведес, 26; Ан. Миранчук, 70, 74 - Беляев, 35.

"Динамо" - ЦСКА - 0:0

"Зенит" - "Ахмат" 1:0

Гол: Маркизио, 31 - с пенальти.

"Краснодар" - "Ростов" - 2:2

Голы: Ари, 16, 72 - Шомуродов, 7; Ингасон, 81.

"Спартак" - "Урал" - 1:2

Голы: Адриано, 74 - Димитров, 29; Панюков, 76.

"Оренбург" - "Рубин" - 1:0

Гол: Сутормин, 57 - с пенальти.

* - без учета матчей "Уфа" - "Крылья Советов" и "Анжи" - "Енисей"