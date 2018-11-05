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05.11.2018 23:46
Рубрика: В мире

Флаги в огне

Америка ввела новые санкции в отношении Ирана
Текст: Станислав Хамдохов ("Российская газета", Тегеран)
Российская газета - Столичный выпуск №7711 (248)
Администрация президента США Дональда Трампа 5 ноября ввела второй пакет санкций против Ирана, который в Америке уже назвали "самым мощным в истории". Ограничительные меры будут направлены на возможность Исламской Республики экспортировать нефть, продажа которой составляет львиную долю доходной части бюджета страны. При этом ограничительные меры предусматривают запрет к доступу на рынок США всем государствам, организациям и компаниям, продолжающим импортировать иранское "черное золото" или вести расчеты с банковскими структурами Ирана.
В Иране прошли многотысячные демонстрации, их участники жгли американские и израильские флаги. Фото: AP В Иране прошли многотысячные демонстрации, их участники жгли американские и израильские флаги. Фото: AP
В Иране прошли многотысячные демонстрации, их участники жгли американские и израильские флаги. Фото: AP

Санкции стали продолжением первого пакета рестрикций, введенных Трампом в начале августа, которые затронули автомобилестроительный сектор ИРИ, куплю-продажу страной золота, алюминия, стали, графита, угля, а также ряда компьютерных программ для промышленных предприятий.

В Вашингтоне убеждены, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заключенный в июле 2015 года после многолетних переговоров между Тегераном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) является "худшим в истории". Именно поэтому Трамп в мае в одностороннем порядке вышел из данного соглашения и объявил о восстановлении всех санкций против Ирана. На возобновление экономических санкций США оперативно отреагировали в МИД России, где решительно осудили "деструктивные действия США" и заявили, что Вашингтон наносит "мощный удар" по Договору о нераспространении ядерного оружия. Российские дипломаты подвергли критике "любые односторонние санкции в обход решений Совета Безопасности ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с рестрикциями США против Ирана".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Косачев прокомментировал санкции США против Ирана

В Тегеране тем временем заявили, что их не пугает новая волна экономических рестрикций Вашингтона, так как санкционная политика США обречена на провал. По мнению официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, антииранская политика США преследует цель психологического давления на Исламскую Республику. В иранском внешнеполитическом ведомстве закономерно считают, что возобновление санкций США являются грубым нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, игнорированием Вашингтоном международных договоренностей и попыткой американцев наказать другие страны за их торгово-экономические связи с Ираном.

Естественно, в ИРИ осознают, что ограничения США ударят по экономике и могут привести к росту социальной напряженности в стране, однако прогибаться под растущим давлением Вашингтона иранские власти не намерены. Как заявил духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, противостояние Ирана с США продолжается уже около 40 лет, и из этой борьбы победителем выйдет Тегеран. А стремление Вашингтона восстановить контроль над Ираном, утерянное американцами после исламской революции 1979 года, останется лишь мечтой американских политиков.

В Тегеране считают, что санкционная политика США обречена на провал

Иранские эксперты, в свою очередь, прогнозируют, что ИРИ сможет преодолеть санкционный период без тяжелых последствий для экономики страны. "Иран находится под санкциями более 40 лет, в них нет ничего нового. Он является самой опытной страной в мире по преодолению ограничений. Я убежден, что никакая другая страна в регионе не имеет такого опыта и способности противостоять санкциям", - считает бывший член команды иранских переговорщиков по ядерному досье ИРИ, а ныне специалист по вопросам Ближнего Востока Принстонского университета США Хоссейн Муссавиян.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Санкции против Ирана
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