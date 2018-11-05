Станислав Черчесов назвал состав на матчи против команд Германии и Швеции

Тренерский штаб сборной России определился с составом на ближайшие матчи. Напомним, 15 ноября в Лейпциге наши футболисты проведут контрольную встречу с Германией, а 20-го числа сыграют в Стокгольме заключительный матч Лиги Наций против шведов.

Несмотря на важность и статусность предстоящих игр, в списке приглашенных футболистов нашлось место сразу двум потенциальным дебютантам. Речь о 20-летних игроках ЦСКА Ильзате Ахметове и Федоре Чалове. Если Чалова, который нынче является главным бомбардиром российской Премьер-лиги, в сборную уже вызывали в преддверии домашнего чемпионата мира, то Ахметов получил приглашение впервые.

Кроме того, в первый раз при Черчесове в сборную попал еще один армеец, но уже более опытный - 32-летний Кирилл Набабкин. Он в последний раз был замечен в национальной команде в феврале 2014 года, когда ее еще тренировал Фабио Капелло. Такой внушительный десант из ЦСКА, впрочем, не вызывает удивление, учитывая форму, которую набрали "красно-синие".

Чем руководствовался тренерский штаб при выборе игроков, в беседе с журналистами из ведущих изданий, в числе которых был и корреспондент "РГ", объяснил сам наставник сборной Станислав Черчесов.

Вы говорили, что не будете приглашать в основную команду тех игроков, которые нужны "молодежке". Можете с этой точки зрения прокомментировать вызов 20-летних Федора Чалова и Ильзата Ахметова.

Станислав Черчесов: "Молодежка" этого созыва уже прекратила свое существование, а Ахметов по возрасту для следующего созыва уже не подойдет. Чалова мы вызвали, потому что у "молодежки" в ноябре не будет игр, и Федор не будет там задействован. Естественно, причина его вызова не только в этом, а в том, что он проявляет себя и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Сейчас мы вызвали из "молодежки" Ахметова и Чалова, но есть еще несколько молодых игроков, за которыми мы следим. Возможно, будем приглашать и их, чтобы познакомиться не только с трибуны.

Чем объяснить появление в составе немолодого и опытного Набабкина?

Станислав Черчесов: Вы сами ответили на свой вопрос. Набабкин - опытный футболист, стабильно играет в Лиге чемпионов. А нам предстоят тяжелые матчи с Германией и Швецией. Мы, кстати, рассматриваем его правым защитником. Есть Марио Фернандес, более атакующий, а Набабкин более оборонительный и может сыграть в центре.

Вам не кажется, что некоторые "сборники", которые играли на чемпионате мира, такие как Зобнин, Дзюба, Кузяев, немного переутомились?

Станислав Черчесов: Мы же видим их у себя на сборе. Смотрим, как они чувствуют себя. Надо понимать, что у них в команде разная психологическая ситуация. Психологическое состояние может принижать физическое. Кроме того, Зобнин, как мы видим, сейчас играет в клубе не так, как в сборной.

Вы говорили, что Андрей Лунев - первый вратарь сборной. Но в предыдущих двух матчах прекрасно проявил себя Гильерме. Ваше мнение не изменилось?

Станислав Черчесов: Лунев - основной вратарь сборной России, но мы смотрим на ситуацию, какая она есть. Если вы обратили внимание, что касается вратарской позиции, мы никогда не шарахались в этом вопросе.

Денис Черышев из-за травмы пропустил четыре матча. Насколько оптимально его нынешнее состояние?

Станислав Черчесов: Определенный дискомфорт у него есть. Но, если вы обратили внимание, мы вызвали 23 полевых футболиста, а не 22, как в прошлый раз. Мы будем на связи с врачами, они нам подскажут. У нас еще неделя. Если Черышев будет готов к ближайшей игре, он приедет.

"Монако", за который выступает Головин, снова не выиграл. Как оцените в связи с этим психологическое состояние Александра?

Станислав Черчесов: Если помните, он и в прошлый раз приезжал в сборную на фоне не лучших успехов "Монако". Приехал, свою партию сыграл, передачу отдал. Физическое состояние у него сейчас даже лучше, чем раньше. Мы с ним общаемся, никаких проблем я у него не увидел. Они много футболистов продали, много травм, а чемпионат сильный . Есть нюансы. По крайней мере, он во всех матчах играет и делает это качественно.

Вы, наверно, слышали, что у вашего коллеги, наставника Германии Йоахима Лева шаткое положение. И вы в случае удачной игры можете поспособствовать его отставке.

Станислав Черчесов: Не так давно мы с ним завтракали в Лондоне. В его голосе тревоги я не почувствовал. Он тренер высокого уровня. В последних матчах результаты немцев неудовлетворительные, но если брать качество, оно было высоким. Понятно, что у всех свои цели. Мы будем готовиться к официальному матчу со шведами.

Уже определились, где будете готовиться к матчу со шведами?

Станислав Черчесов: Определились. В Лейпциге. 12-го мы собираемся в Новогорске. 13-го вылетаем в Лейпциг. 14-го - предыгровая тренировка. 15-го - игра. Два дня будем еще в Германии, не возвращаемся в Россию, потому что это лишний перелет и оттуда ближе лететь в Стокгольм. Вылет в Швецию 18-го числа. 20-го играем. И сразу после игры возвращаемся в Россию.

Сборная России

Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - "Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин"), Федор Чалов (ЦСКА).