Свинина будет дешеветь независимо от бразильского импорта

Стоимость свинины в России будет снижаться, и возобновление поставок мяса из Бразилии здесь ни при чем, считают эксперты. Покупателей это радует, но предприятия мясной отрасли могут потерять часть прибыли.

С 1 ноября 2018 года девять бразильских предприятий получили право вновь поставлять свинину и говядину в Россию, объявил накануне Россельхознадзор. Запрет был введен 1 декабря 2017 года, после того как в продукции латиноамериканских компаний нашли запрещенный в России рактопамин - препарат для стимулирования роста.

Но насчет притока дешевого заморского мяса российские производители могут не беспокоиться. "Возобновление поставок мяса из Бразилии не окажет существенного влияния на уровень цен на внутреннем рынке", - заверили в минсельхозе и пояснили, что доля импорта незначительна в общем объеме.

На российский рынок ввоз свинины из Бразилии практически не влияет, соглашаются эксперты. После ввода запрета на импорт существенного подорожания мяса не было, пояснил "Российской газете" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. А тот всплеск цен, который отмечался летом этого года, был вызван существенным повышением спроса на свинину, распространением африканской чумы свиней (АЧС) и другими внутренними факторами. "Уже с 1 сентября цены начали падать", - говорит эксперт.

Ситуация на рынке говядины также стабильна. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации в отечественной мясной отрасли. "В целом в течение этого года по свинине шло снижение цен. Тенденция продолжится, так как производство растет", - отмечает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. В следующем году российские предприятия произведут примерно на 150 тысяч тонн больше бескостной свинины. Для конечного потребителя это хорошие новости. А для производителей снижение цен не самый позитивный тренд, так как снижается их выручка, отмечает Березнюк.

В следующем году предприятия увеличат производство свинины примерно на 150 тысяч тонн

Тем не менее к бразильскому товару все же остаются вопросы. "Мы ожидаем, что Россельхознадзор будет постоянно мониторить поставляемый товар из Бразилии на соответствие требованиям Российской Федерации", - говорит Сергей Юшин.