Трамп: Саудовская Аравия неумело использует оружие в Йемене

Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовские солдаты не знают, как правильно использовать оружие. Такой вывод глава Белого дома сделал после августовской трагедии, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией обстреляла в Йемене автобус с детьми.

"Было ужасно смотреть на то, что случилось с автобусом и этими детьми", - заявил в воскресенье американский лидер в интервью информационному порталу Axios, пишет ТАСС. По мнению Трампа, это сделали люди, которые "попросту не знали, как использовать оружие".

Издание уточняет, что Трамп не ответил на вопрос, повлияло ли произошедшее на его позицию в отношении продажи американского вооружения Эр-Рияду или нет. Во время интервью американский лидер также отметил, что планирует обсудить множество разных тем с Саудовской Аравией.

Напомним, девятого августа авиация арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла ракетно-бомбовый удар по сельскому рынку в контролируемой повстанцами-хуситами йеменской провинции Саада. Основной удар пришелся по школьному автобусу. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе 40 детей, ранения получили около 80 йеменцев.