Трампа назвали в прямом эфире "расистской свиньей"

Во время обсуждения миграционной политики в прямом эфире американского телеканала CNN прозвучали оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа. В частности, известный оппонент Трампа Анна Наварро назвала американского лидера "расистской свиньей".

Это уже не первый случай, когда Наварро жестко высказывается в отношении президента, хотя она сама принадлежит тоже к Республиканской партии.

Инцидент произошел, когда телеведущая Крис Куомо заявила, что Наварро уходит от обсуждения логики действий Трампа. Тогда республиканка и произнесла грубые слова.

Ранее Трампа в прямом эфире CNN критиковала с использованием обсценной лексики певица Мадонна.

Самого Трампа неоднократно упрекали в использовании расистских высказываний, однако он отрицает эти факты, заявляя о "фейковых новостях".