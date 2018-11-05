Ученые предупредили об опасности молока при простуде

Медики из Великобритании рекомендуют при простуде отказаться от употребления молока и молочных продуктов, так как они способны ухудшить симптомы заболевания, провоцируя кашель и аллергические реакции, передает Laryngoscope.

Исследователи ссылаются на эксперимент с участием более 100 человек, у которых были жалобы на повышенную секрецию слизи. Сначала добровольцев посадили на безмолочную диету, затем в рацион части из них вводили по 350 миллилитров молока (в том числе соевого) ежедневно. При этом вкус продукта модифицировали, чтобы исключить психологический фактор.

Все пациенты также должны были заполнить анкету, где им предлагалось на разных этапах оценить степень выделения слизи по шкале от 1 до 100 баллов. Так, после введения в рацион молочных продуктов добровольцы отметили ухудшение состояния: с 55 баллов после отказа от молока до 63 после его употребления в течение нескольких дней.

По словам отоларинголога Адама Фроша, это достаточно "внушительный результат на относительно небольшом отрезке времени", и людям, привыкшим во время простуды "лечиться" молоком, в случае повышенного выделения слизи стоит временно отказаться от продукта.

Между тем

Ежедневное употребление двух-трех порций молочных продуктов, в том числе молока, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили канадские исследователи из Университета Макмастера.