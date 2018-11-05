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05.11.2018 11:51
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые предупредили об опасности молока при простуде

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Медики из Великобритании рекомендуют при простуде отказаться от употребления молока и молочных продуктов, так как они способны ухудшить симптомы заболевания, провоцируя кашель и аллергические реакции, передает Laryngoscope.

Исследователи ссылаются на эксперимент с участием более 100 человек, у которых были жалобы на повышенную секрецию слизи. Сначала добровольцев посадили на безмолочную диету, затем в рацион части из них вводили по 350 миллилитров молока (в том числе соевого) ежедневно. При этом вкус продукта модифицировали, чтобы исключить психологический фактор.

Фото: depositphotos.com
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Все пациенты также должны были заполнить анкету, где им предлагалось на разных этапах оценить степень выделения слизи по шкале от 1 до 100 баллов. Так, после введения в рацион молочных продуктов добровольцы отметили ухудшение состояния: с 55 баллов после отказа от молока до 63 после его употребления в течение нескольких дней.

По словам отоларинголога Адама Фроша, это достаточно "внушительный результат на относительно небольшом отрезке времени", и людям, привыкшим во время простуды "лечиться" молоком, в случае повышенного выделения слизи стоит временно отказаться от продукта.

Между тем

Ежедневное употребление двух-трех порций молочных продуктов, в том числе молока, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили канадские исследователи из Университета Макмастера.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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