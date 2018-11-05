Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес

Исследователи из США на протяжении года следили за успехами американцев, стремящихся сбросить лишние килограммы, и выяснили, что наибольший эффект наблюдался у людей, практикующих ежедневное взвешивание.

Как передает портал EurekAlert, эффект от такого рода манипуляций был обнаружен в ходе эксперимента с участием 1042 человек. Причем чем реже добровольцы взвешивались, тем скромнее были их успехи в плане борьбы с избыточным весом.

Ученые отмечают, что в ходе работы с добровольцами никаких рекомендаций по питанию или упражнениям им дано не было. Так была продемонстрирована "ключевая роль самостоятельного контроля изменений массы тела" для максимально эффективного похудения, заключили исследователи.

Их коллеги из Университета Колорадо также отметили, что быстрее похудеть помогает сокращение количества времени, которое обычно человек проводит в сидячем положении.

Кстати

Ранее ученые из США заявили о создании препарата, который позволит ускорить процесс сжигания жира. При этом не нужно менять диету или заниматься в спортзале.