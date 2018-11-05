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05.11.2018 17:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Исследователи из США на протяжении года следили за успехами американцев, стремящихся сбросить лишние килограммы, и выяснили, что наибольший эффект наблюдался у людей, практикующих ежедневное взвешивание.

Фото: depositphotos.com
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Как передает портал EurekAlert, эффект от такого рода манипуляций был обнаружен в ходе эксперимента с участием 1042 человек. Причем чем реже добровольцы взвешивались, тем скромнее были их успехи в плане борьбы с избыточным весом.

Ученые отмечают, что в ходе работы с добровольцами никаких рекомендаций по питанию или упражнениям им дано не было. Так была продемонстрирована "ключевая роль самостоятельного контроля изменений массы тела" для максимально эффективного похудения, заключили исследователи.

Их коллеги из Университета Колорадо также отметили, что быстрее похудеть помогает сокращение количества времени, которое обычно человек проводит в сидячем положении.

Кстати

Ранее ученые из США заявили о создании препарата, который позволит ускорить процесс сжигания жира. При этом не нужно менять диету или заниматься в спортзале.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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