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05.11.2018 19:01
Рубрика: В мире

В Армении убийца российского военнослужащего получил 22 года тюрьмы

Двадцать два года тюрьмы получил мужчина, обвиняемый в убийстве военнослужащего РФ в армянском Гюмри. Речь идет о жителе города Степанаван Армане Джанджугазяне.

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"Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы: 20 лет за убийство и еще два года - за незаконное ношение холодного оружия", - сообщили РИА Новости в суде общей юрисдикции Ширакской области.

Напомним, преступление было совершено 22 апреля прошлого года. Военнослужащий российской военной базы Дмитрий Ялпаев получил восемь колото-резаных ран и скончался на месте. По данным следствия, Джанджугазян при содействии неустановленных лиц, представившихся сторонниками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ), по мотивам религиозной ненависти нанес Ялпаеву несколько ударов ножом.

В мире экс-СССР Армения
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