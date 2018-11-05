В Армении убийца российского военнослужащего получил 22 года тюрьмы

Двадцать два года тюрьмы получил мужчина, обвиняемый в убийстве военнослужащего РФ в армянском Гюмри. Речь идет о жителе города Степанаван Армане Джанджугазяне.

"Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы: 20 лет за убийство и еще два года - за незаконное ношение холодного оружия", - сообщили РИА Новости в суде общей юрисдикции Ширакской области.

Напомним, преступление было совершено 22 апреля прошлого года. Военнослужащий российской военной базы Дмитрий Ялпаев получил восемь колото-резаных ран и скончался на месте. По данным следствия, Джанджугазян при содействии неустановленных лиц, представившихся сторонниками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ), по мотивам религиозной ненависти нанес Ялпаеву несколько ударов ножом.