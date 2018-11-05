В британских аэропортах могут ограничить продажу алкоголя

Министерство внутренних дел Великобритании рассмотрит законопроект о запрете круглосуточной продажи алкоголя в местных аэропортах. Если предложение вступит в силу, то пассажиры не смогут покупать спиртные напитки с 4.00 до 8.00.

Как сообщает "Нью-Йорк таймс", возможно, продажу алкоголя запретят и до 10 утра, однако такое маловероятно. По данным Управления гражданской авиации Королевства, число пьяных пассажиров, которые создают неблагоприятные для спокойного полета условия, за последние несколько лет резко возросло. Так, в 2015 году было зафиксировано 195 случаев дебоша на борту самолетов, а в 2017-м - уже 417. Особое беспокойство в министерстве, однако, вызывает то, что спиртными напитками во время полетов злоупотребляют не только пассажиры, но и сотрудники авиакомпаний.

Последний "пьяный" инцидент произошел на прошлой неделе, когда в лондонском международном аэропорту Хитроу был арестован пилот "Японских авиалиний". Он совместно с еще двумя летчиками воздушного судна должен был совершить полет по маршруту Лондон - Ханэда. Однако рейс пришлось задержать: перед вылетом водитель автобуса, перевозивший экипаж, заметил, что пилот находился в нетрезвом состоянии. Незамедлительно проведенный анализ показал, что содержание алкоголя в крови японского летчика в десять раз превышало норму. Позже, во время допроса, пилот признался, что выпил перед полетом полтора литра вина и почти два литра пива. В итоге самолет отправился в рейс без него, а японский авиаперевозчик начал разбирательство произошедшего. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии обязало все национальные авиакомпании отчитаться о мерах по борьбе с пьянством пилотов до 30 ноября. К тому времени будет также известно, какое наказание понесет пьяный капитан воздушного судна.

Спиртными напитками в полете злоупотребляют не только пассажиры, но и сотрудники авиакомпаний

Примечательно, на всей территории Великобритании действует закон, по которому спиртные напитки нельзя покупать с 23.00 до 1.00, поэтому аэропорты оставались единственным местом, где можно было "пригубить" в любое время дня и ночи.

Как у нас

В российских аэропортах не готовы к введению таких правил

В стране запрещена торговля алкоголем с 23.00 до 8.00 по местному времени. Исключение сделано для организаций общепита и магазинов беспошлинной торговли. В "чистой зоне" аэропортов в Duty free можно купить алкоголь в любое время суток. Но его упакуют в специальный пакет, который запрещено вскрывать до выхода из "чистой зоны" или до окончания полета и выхода из "чистой зоны" аэропорта прибытия. Вскрытие пакета станет фактом нарушения правил поведения пассажира. Его могут посчитать дебоширом, ровно как и того, кто не пристегнет ремни безопасности во время взлета и посадки.

В торговых точках, которые не находятся в "чистой зоне", вообще запрещено торговать спиртным. Но вино или пиво можно заказать в любом баре аэропорта, причем круглосуточно. Ограничений по времени нет, отметили в Домодедово, магазины сами определяют график работы. В Шереметьево отметили, что в баре аэропорта вряд ли можно купить крепкое спиртное. Ограничение на продажу было введено после нескольких фактов непристойного поведения посетителей.

Пока инициатив о дальнейшем ограничении продаж спиртного нет.

Подготовила Татьяна Шадрина