В Индонезии рассказали подробности крушения Boeing 737

Boeing 737-800 MAX индонезийского лоукостера Lion Air разрушился в результате сильного удара о поверхность воды в Яванском море, об этом заявил глава Комитета безопасности на транспорте Соержанто Таджахоно.

По его словам, следов разгерметизации самолета в воздухе обнаружено не было. Кроме того, эксперты не нашли и никаких следов изношенности самолета.

Согласно версии Таджахоно, самолет падал на большой скорости (порядка 1000 км/ч), со включенными на полную мощность двигателями, что усилило удар о воду и привело к большому радиусу разброса обломков. При этом предстоит найти второй черный ящик, который содержит запись переговоров экипажа.

На сегодня найдены останки 105 тел, в ходе поисковой операции погиб один ныряльщик. Всего в самолете, выполнявшем рейс Джакарта - Панкалпинанг, находились 189 человек.