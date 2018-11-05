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05.11.2018 15:13
Рубрика: В мире

В Италии мужчина захватил заложников в почтовом отделении

В итальянском городе Реджо-Эмилия мужчина захватил в заложники работников почтового отделения. Как передает ТАСС, вооруженный ножом злоумышленник отпустил всех клиентов, и в помещении остались пятеро сотрудников.

Фото: AP Photo/Uncredited
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Согласно последним данным, одна заложница покинула филиал. Захватчик назвал свое имя - Франческо Амато. Мужчина требует встречу с главой МВД и вице-премьером Маттео Сальвини. К месту инцидента подтянут спецназ. Полиция ведет переговоры с захватчиком.

Амато был участником процесса "Аэмилия" над обвиняемыми в связях с калабрийской мафией "Ндрангета". Суд первичной инстанции осудил его на 19 лет.

В мире Европа Италия Захваты заложников
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