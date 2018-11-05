В Италии захвативший заложниц в почтовом отделении сдался полиции

В итальянском городе Пьеве-Модолена 5 ноября карабинерам удалось уговорить злоумышленника отпустить всех четырех заложниц, которых он удерживал в течение семи часов в здании местного почтового отделения. Об этом сообщает итальянский телеканал RaiNews24.

55-летний Франческо Амато, которого на прошлой неделе суд приговорил к 19 годам заключения за участие в мафиозной деятельности известной преступной организации ндрангета, скрывался от правоохранительных органов, а сегодня утром ворвался на почту, вооружившись кухонным ножом. Судя по его крикам, он намеревался убить всех, находящихся там, включая посетителей. Амато потребовал организовать ему встречу с главой МВД Италии, поскольку, как он утверждал, приговор суда несправедлив, и он не совершал ничего противозаконного.

Однако вскоре он отпустил почти всех, оставив в заложницах лишь четырех женщин-работниц отделения.

В ходе длительных переговоров карабинерам удалось уговорить Амато освободить всех заложниц, а также сдаться самому. Злоумышленника увезли на допрос, в ходе которого полиция обещала выяснить все детали.

Амато был арестован в январе 2015 года. 31 октября 2018 года суд приговорил его к длительному тюремному заключению, однако Амато удалось скрыться от правосудия.