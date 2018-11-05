Новости

Девять школьников госпитализированы в США после ДТП с автобусом 20:47
В Италии захвативший заложниц в почтовом отделении сдался полиции 20:36
Призывная кампания в Киеве оказалась на грани срыва 20:22
Москвичей предупредили о сильном тумане 20:21
В Грозном в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек 20:16
Израиль пообещал не допускать новых инцидентов с самолетами ВКС 19:48
В Геленджике во время регаты в море унесло несколько яхт 19:25
В Армении убийца российского военнослужащего получил 22 года тюрьмы 19:01
По факту обрушения моста в Югре возбуждено дело 18:31
Под Омском перевернулся автобус с 45 пассажирами 18:15
Глава Всемирного банка призвал отказаться от протекционизма в торговле 18:00
Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за два млн долларов 17:40
В Краснодаре в юбилей летного училища прошел набор контрактников 17:30
Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро 17:28
Гидрометцентр пообещал Москве "радостный" ноябрь 17:25
В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку 17:17
Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес 17:10
В Госдуме предложили нейтрализовать стрельбы ВСУ у Крыма с помощью РЭБ 16:52
Porsche за миллион: Cтоит ли покупать десятилетний Cayenne 16:30
В Югре при обрушении моста погибли два человека 16:25
Девушка, оплатившая долг приюта для животных, собирала на автомобиль 16:23
Subaru отзовет 100 тысяч автомобилей 16:22
Пушков прокомментировал слова свердловской чиновницы о помощи детям 16:17
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ 16:12
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 20:36
Рубрика: В мире

В Италии захвативший заложниц в почтовом отделении сдался полиции

Текст: Константин Волков

В итальянском городе Пьеве-Модолена 5 ноября карабинерам удалось уговорить злоумышленника отпустить всех четырех заложниц, которых он удерживал в течение семи часов в здании местного почтового отделения. Об этом сообщает итальянский телеканал RaiNews24.

Полиция: Захватчик заложницы в Кельне заявлял о связях с террористами

55-летний Франческо Амато, которого на прошлой неделе суд приговорил к 19 годам заключения за участие в мафиозной деятельности известной преступной организации ндрангета, скрывался от правоохранительных органов, а сегодня утром ворвался на почту, вооружившись кухонным ножом. Судя по его крикам, он намеревался убить всех, находящихся там, включая посетителей. Амато потребовал организовать ему встречу с главой МВД Италии, поскольку, как он утверждал, приговор суда несправедлив, и он не совершал ничего противозаконного.

Однако вскоре он отпустил почти всех, оставив в заложницах лишь четырех женщин-работниц отделения.

В ходе длительных переговоров карабинерам удалось уговорить Амато освободить всех заложниц, а также сдаться самому. Злоумышленника увезли на допрос, в ходе которого полиция обещала выяснить все детали.

Амато был арестован в январе 2015 года. 31 октября 2018 года суд приговорил его к длительному тюремному заключению, однако Амато удалось скрыться от правосудия.

В мире Европа Италия Захваты заложников
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Террористы готовят в Сирии новые провокации с химоружием
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ
Медведев дал советы по здоровому образу жизни
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям
Пушков назвал санкции США против Ирана "новым шоу в духе Трампа"