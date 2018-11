В прокат вышел фильм "Богемская рапсодия" о группе Queen

Фредди Меркьюри - одна из самых ярких и противоречивых персон мирового рока ХХ века: перемен во вкусах, житейских привычках и любовных пристрастиях у него было не меньше, чем обертонов в его раскатистом голосе.

С одной стороны, фронтмен Queen - кумир стадионов, автор хитов Bohemian Rhapsody, Killer Queen и We Are The Champions, которые и по сей день на слуху (да и нынешние звезды их перепевают охотно). С другой - гей-икона.

Очевидно, что и сами музыканты Queen - гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор, задумавшие этот байопик, долго сомневались: какой должна стать "Богемская рапсодия"? Чуть отретушированной и ремастированной музыкальной историей о достижении мирового успеха? Или жесткой и откровенной драмой о судьбе человека, которого любили миллионы слушателей, но лучше всех знали только они двое - Тэйлор и Мэй, а еще басист Queen Джон Дикон, лучший друг Фредди музыкант Дэйв Кларк и его бывшая возлюбленная Мэри Остин, на которой он едва не женился в молодости.

Брайан Мэй впервые рассказал о фильме еще в 2010 году, сообщив, что на роль Меркьюри рассматривается Саша Барон Коэн. Cкандальный бузотер внешне похож на Меркьюри, да и фильмы, в которых он снимался - "Борат", "Бруно" и "Диктатор" - коммерчески были очень успешными. Но в 2014-м Queen от этой идеи отказались: слава Саши Барона Коэна была велика, но его репутация человека, любящего превращать едва ли не любое действие в пародию, гротеск или провокацию, все-таки опасна. Меньше всего музыкантам хотелось, чтобы зрители шли в кино в предвкушении очередного глумления бесноватого Барона над своим очередным персонажем. Музыканты Queen, ставшие сопродюсерами ленты, решили не рисковать.

В итоге еще спустя три года наконец-то был найден актер, египетский копт Рами Малек, который охотно слушался режиссеров (они за это время не раз менялись) и сам просил делать максимальное количество дублей, чтобы лучше скопировать парса из Занзибара Фредди Меркьюри...

И вот спустя восемь лет фильм режиссера Брайана Сингера вышел на экраны. Биография Queen получилась довольно бесконфликтной, приглаженной и не без доли самолюбования. Фактически это рассказ о том, как Queen достигали успеха. Первые выступления в клубах, споры о том, кто в группе главная "королева" (Queen - название, придуманное Меркьюри, как раз и означает "королева"). Не обошлось без режиссерских клише: в начале действия отец внушает еще молодому Фаруху-Фредди, что из него ничего не получится. А уже ближе к финалу смотрит ободряюще: мол, он и раньше в него верил.

Есть в "Богемской рапсодии" и явные накладки стилистов: волосы актера, играющего Брайна Мэя, к концу фильма они завивают все более и более кудряво. Исполнителей ролей музыкантов подбирали по росту и максимальной схожести с персонажами, поэтому ждать от них драматических талантов не приходится... Да и развернуться им негде: покричат иногда друг на друга из-за нот, посетуют на главу компании EMI - вот фактически и все драматургические конфликты первой части сценария...

Но хуже, наверное, другое: в "Богемской рапсодии" больше всех ратует за эксперименты Брайан Мэй (ну, конечно, он же сопродюсер). Да, он прекрасный гитарист и изобрел собственное звучание (во многом благодаря инженерным талантам своего папы). Но первым поборником поиска новых звуков и смешения музыкальных стилей в Queen был все-таки Фредди. И именно он изложил манифест группы еще в 1974 году: "Люблю делать что-то новое. Иначе в чем смысл нашей работы? С таким же успехом можно тиражировать свои старые записи. Но я люблю создавать то, что еще не делал прежде!"

Первая часть фильма напоминает скорее комикс для тех, кому лень почитать настоящую книгу...

Здесь ощущается дефицит интригующего сюжета, конфликтов, неожиданных поворотов и ярких актерских находок. Старательному Рами Малеку недостает харизмы, музыкальной одержимости, житейской ранимости и взбалмошности самого Меркьюри - это не сыграешь, это надо прожить. И там где певец страдал, жил на сцене, Малик просто принимает его эффектные позы - порой настолько дежурные и пафосные, что хочется сказать ему: "А у вас ус отклеился..."

Вторая часть интереснее. Она посвящена личной драме самого Меркьюри - который сильно изменился в годы работы в Queen.

И если бы не успех, то может, певец женился бы на Мэри Остин и зажил счастливой семейной жизнью... Но в жизнь фронтмена ворвался злой персонаж - личный менеджер Пол Прентер, который заодно постарался его соблазнить. После чего мир Меркьюри начал рушиться: поменялся круг общения, характер делался нервным, тревожным. Портились и отношения в группе, временами готовой распасться...

Именно во второй части, наконец-то, появляется драматизм, драйв, а зрители начинают сопереживать главному герою. А "Богемская рапсодия" ближе к коде начинает превращаться в музыкальную трагедию, интересную уже не только поклонникам Queen. Тем, кому и без динамичного сценария в радость насладиться историей и песнями своей любимой группы...

Наверное, эта "Богемская рапсодия" все-таки была задумана как предрождественская сказка об успехе, а не как серьезная драма об искушаемой славой и соблазнами личности. Поэтому и завершить повествование Брайан Мэй и Роджер Тейлор предпочли счастливым эпизодом - концертом группы на фестивале Live Aid в Лондоне 1985 года.

Иначе им пришлось бы объяснять меломанам: отчего они так и не смогли спасти своего друга Фредди Меркьюри?

Мы все равно благодарны фильму хотя бы за то, что в нем снова звучат прекрасные песни группы Queen - в оригинале, с отличным аудиокачеством.