В прокат вышел фильм "Богемская рапсодия" о группе Queen

Новости

Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже 05.11.2018
Электропоезд сбил мужчину на западе Москвы 05.11.2018
Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика США 05.11.2018
Новые мирные атомные проекты Ирана подпадут под американские санкции 05.11.2018
Сергей Лавров назвал причину расхождений между Россией и Западом 05.11.2018
Иран обвинил Израиль в кибератаках на свои коммуникационные системы 05.11.2018
Полицейский застрелил агрессивную собаку в московском метро 05.11.2018
Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России 05.11.2018
Девять школьников госпитализированы в США после ДТП с автобусом 05.11.2018
В Италии захвативший заложниц в почтовом отделении сдался полиции 05.11.2018
Призывная кампания в Киеве оказалась на грани срыва 05.11.2018
Москвичей предупредили о сильном тумане 05.11.2018
В Грозном в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек 05.11.2018
Израиль пообещал не допускать новых инцидентов с самолетами ВКС 05.11.2018
В Геленджике во время регаты в море унесло несколько яхт 05.11.2018
В Армении убийца российского военнослужащего получил 22 года тюрьмы 05.11.2018
По факту обрушения моста в Югре возбуждено дело 05.11.2018
Под Омском перевернулся автобус с 45 пассажирами 05.11.2018
Глава Всемирного банка призвал отказаться от протекционизма в торговле 05.11.2018
Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за два млн долларов 05.11.2018
В Краснодаре в юбилей летного училища прошел набор контрактников 05.11.2018
Предсмертное письмо Бодлера продали за более чем 230 тысяч евро 05.11.2018
Гидрометцентр пообещал Москве "радостный" ноябрь 05.11.2018
В Подмосковье третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку 05.11.2018
Ученые рассказали о необычном способе быстро сбросить лишний вес 05.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
05.11.2018 22:27
Рубрика: Культура

Бей первым, Фредди

В прокат вышел фильм "Богемская рапсодия" о группе Queen
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7711 (248)
Фредди Меркьюри - одна из самых ярких и противоречивых персон мирового рока ХХ века: перемен во вкусах, житейских привычках и любовных пристрастиях у него было не меньше, чем обертонов в его раскатистом голосе.

С одной стороны, фронтмен Queen - кумир стадионов, автор хитов Bohemian Rhapsody, Killer Queen и We Are The Champions, которые и по сей день на слуху (да и нынешние звезды их перепевают охотно). С другой - гей-икона.

Очевидно, что и сами музыканты Queen - гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор, задумавшие этот байопик, долго сомневались: какой должна стать "Богемская рапсодия"? Чуть отретушированной и ремастированной музыкальной историей о достижении мирового успеха? Или жесткой и откровенной драмой о судьбе человека, которого любили миллионы слушателей, но лучше всех знали только они двое - Тэйлор и Мэй, а еще басист Queen Джон Дикон, лучший друг Фредди музыкант Дэйв Кларк и его бывшая возлюбленная Мэри Остин, на которой он едва не женился в молодости.

Фото: Россия 1
Алексей Андрианов: Наш сериал вообще не касается Пушкина

Брайан Мэй впервые рассказал о фильме еще в 2010 году, сообщив, что на роль Меркьюри рассматривается Саша Барон Коэн. Cкандальный бузотер внешне похож на Меркьюри, да и фильмы, в которых он снимался - "Борат", "Бруно" и "Диктатор" - коммерчески были очень успешными. Но в 2014-м Queen от этой идеи отказались: слава Саши Барона Коэна была велика, но его репутация человека, любящего превращать едва ли не любое действие в пародию, гротеск или провокацию, все-таки опасна. Меньше всего музыкантам хотелось, чтобы зрители шли в кино в предвкушении очередного глумления бесноватого Барона над своим очередным персонажем. Музыканты Queen, ставшие сопродюсерами ленты, решили не рисковать.

В итоге еще спустя три года наконец-то был найден актер, египетский копт Рами Малек, который охотно слушался режиссеров (они за это время не раз менялись) и сам просил делать максимальное количество дублей, чтобы лучше скопировать парса из Занзибара Фредди Меркьюри...

И вот спустя восемь лет фильм режиссера Брайана Сингера вышел на экраны. Биография Queen получилась довольно бесконфликтной, приглаженной и не без доли самолюбования. Фактически это рассказ о том, как Queen достигали успеха. Первые выступления в клубах, споры о том, кто в группе главная "королева" (Queen - название, придуманное Меркьюри, как раз и означает "королева"). Не обошлось без режиссерских клише: в начале действия отец внушает еще молодому Фаруху-Фредди, что из него ничего не получится. А уже ближе к финалу смотрит ободряюще: мол, он и раньше в него верил.

Фото: EPA/CLAUDIO ONORATI
Актер и режиссер Жан-Марк Барр о работе в фильме Игоря Волошина "Подвал"

Есть в "Богемской рапсодии" и явные накладки стилистов: волосы актера, играющего Брайна Мэя, к концу фильма они завивают все более и более кудряво. Исполнителей ролей музыкантов подбирали по росту и максимальной схожести с персонажами, поэтому ждать от них драматических талантов не приходится... Да и развернуться им негде: покричат иногда друг на друга из-за нот, посетуют на главу компании EMI - вот фактически и все драматургические конфликты первой части сценария...

Но хуже, наверное, другое: в "Богемской рапсодии" больше всех ратует за эксперименты Брайан Мэй (ну, конечно, он же сопродюсер). Да, он прекрасный гитарист и изобрел собственное звучание (во многом благодаря инженерным талантам своего папы). Но первым поборником поиска новых звуков и смешения музыкальных стилей в Queen был все-таки Фредди. И именно он изложил манифест группы еще в 1974 году: "Люблю делать что-то новое. Иначе в чем смысл нашей работы? С таким же успехом можно тиражировать свои старые записи. Но я люблю создавать то, что еще не делал прежде!"

Первая часть фильма напоминает скорее комикс для тех, кому лень почитать настоящую книгу...

Здесь ощущается дефицит интригующего сюжета, конфликтов, неожиданных поворотов и ярких актерских находок. Старательному Рами Малеку недостает харизмы, музыкальной одержимости, житейской ранимости и взбалмошности самого Меркьюри - это не сыграешь, это надо прожить. И там где певец страдал, жил на сцене, Малик просто принимает его эффектные позы - порой настолько дежурные и пафосные, что хочется сказать ему: "А у вас ус отклеился..."

Фото: www.kinopoisk.ru
В прокат выходит французская комедия "Непотопляемые"

Вторая часть интереснее. Она посвящена личной драме самого Меркьюри - который сильно изменился в годы работы в Queen.

И если бы не успех, то может, певец женился бы на Мэри Остин и зажил счастливой семейной жизнью... Но в жизнь фронтмена ворвался злой персонаж - личный менеджер Пол Прентер, который заодно постарался его соблазнить. После чего мир Меркьюри начал рушиться: поменялся круг общения, характер делался нервным, тревожным. Портились и отношения в группе, временами готовой распасться...

Именно во второй части, наконец-то, появляется драматизм, драйв, а зрители начинают сопереживать главному герою. А "Богемская рапсодия" ближе к коде начинает превращаться в музыкальную трагедию, интересную уже не только поклонникам Queen. Тем, кому и без динамичного сценария в радость насладиться историей и песнями своей любимой группы...

Там где великий певец страдал, жил, актер просто принимает эффектные позы, и порой хочется сказать ему: "А у вас ус отклеился..."

Наверное, эта "Богемская рапсодия" все-таки была задумана как предрождественская сказка об успехе, а не как серьезная драма об искушаемой славой и соблазнами личности. Поэтому и завершить повествование Брайан Мэй и Роджер Тейлор предпочли счастливым эпизодом - концертом группы на фестивале Live Aid в Лондоне 1985 года.

Иначе им пришлось бы объяснять меломанам: отчего они так и не смогли спасти своего друга Фредди Меркьюри?

Мы все равно благодарны фильму хотя бы за то, что в нем снова звучат прекрасные песни группы Queen - в оригинале, с отличным аудиокачеством.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Кино и ТВ Мировое кино
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России
МИД РФ: Террористы готовят в Сирии новые провокации с химоружием
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата об оккупации РФ
Медведев дал советы по здоровому образу жизни
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям