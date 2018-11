Видео: Уилл Смит поет про Фредди Крюгера в 1988 году

Актер, продюсер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит некогда вполне прибыльно выжигал грув-глаголом танцполы вместе со своим другом Джеффом Таунсом под вывеской DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

В конце 80-х шедший к успеху дружный альянс, чьими коронными приемами были модные скрэтчи, веселые тексты без гангстерской тематики и хорошо подвешенный язык, подготовил клип на сингл Nightmare On My Street со своего успешного второго альбома He's the DJ, I'm the Rapper.

Трек мог попасть в основной саундтрек к "Кошмару на улице Вязов 4: Повелитель сна", но продюсеры выступили против.

Вдохновением для ролика послужили бесконечно изобретательные пыточные сны обожженного перчаточника Фредди Крюгера. Музыкантов явно не смущал весьма скромный бюджет клипа: они лихо отплясывают в картонных декорациях, убегают от монстра, больше похожего на киберкопию Дюка Нюкема с перчаткой, собранной из остатков Терминатора, и сталкиваются с деревянным ящиком, который стал обиталищем для чьей-то руки, отстукивающей ритм с перстнем из золотого слитка.

Музыканты честно указали, что клип не является частью саундтрека и никак не связан с популярной хоррор-франшизой, а всего лишь обыгрывает основную тему за авторством Чарльза Бернштейна. Однако компания New Line Cinema, владеющая правами на сновидческую вселенную Фредди Крюгера, не оценила их юмора и заставила музыкантов уничтожить видеозапись, обвинив их в нарушении авторских прав.

Долгие годы считалось, что ролик утерян навсегда. Пока некто под псевдонимом Nancy Thompson - одной из героинь "Кошмаров", сыгранной Хэзер Лэнгенкэмп, - не выложил его целиком на YouTube. За что ему (или ей) большое спасибо.