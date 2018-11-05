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05.11.2018 21:22
Рубрика: В мире

Президенты идут на мировую

Во Франции начались торжества по случаю столетия со дня окончания "Великой войны"
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7711 (248)
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в церемонии, положившей начало большой мемориальной программе по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Памятные мероприятия будут проходить всю неделю и 11 ноября завершатся в Париже торжествами, на которые приглашены руководители нескольких десятков стран. Ожидается, что французскую столицу посетят лидеры России и США. Анонсированные и в Кремле, и в Белом доме переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" празднования исторической даты называют его главной политической интригой. Пока стороны не спешат раскрывать параметры предстоящей встречи президентов, которая - если она состоится, как и задумано - станет уже второй в этом году.
Эмманюэль Макрон встречает реконструкторов сражений Первой мировой. Моранж, 5 ноября 2018 года. Фото: Reuters Эмманюэль Макрон встречает реконструкторов сражений Первой мировой. Моранж, 5 ноября 2018 года. Фото: Reuters
Эмманюэль Макрон встречает реконструкторов сражений Первой мировой. Моранж, 5 ноября 2018 года. Фото: Reuters

В воскресенье лидеры Франции и Германии, выступавших противниками в первой войне планетарного масштаба, которая, как считается, положила не календарный, но исторический и мировоззренческий конец XIX столетию, посетили симфонический концерт в Страсбурге. Затем Макрон отправился в поездку по местам крупнейших сражений на территории республики. К концу недели он доберется до Компьенского леса, где осенью 1918 года было подписано перемирие, положившее конец кровопролитию. Хотя так исторически сложилось, что в сознании россиян Первая мировая осталась далекой войной, которую перекрыла несоизмеримая по масштабам трагедия Великой Отечественной, именно Россия понесла в 1914 -1918 годах наибольшие потери по сравнению и с главным союзником по Антанте - Францией, и с германским противником. Из почти 19 миллионов жертв 3,3 миллиона убитых, сгинувших в плену или пропавших без вести пришлись на Российскую империю, которой многолетняя изнурительная кампания стоила государственности. Европейцы этот вклад русских союзников не забывают, поэтому в Париже придавали большое значение участию российской делегации на высшем уровне в торжествах, которые пройдут у Вечного огня под сводами Триумфальной арки.

Ушаков рассказал о формате встреч Путина и Трампа

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин получил приглашение и намерен посетить Францию. Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил РИА Новости, что парижская встреча лидеров РФ и США готовится, при этом она, как ожидается, будет краткой. Вместе с тем в Москве подчеркивают: речь идет не о формате беседы "на ходу", но о полноценных переговорах, продолжительность которых будет зависеть от самих президентов. Дональд Трамп также давал понять, что заинтересован в скорейшей личной встрече с российским коллегой. Об этом говорил во время недавнего визита в Москву и его помощник по нацбезопасности Джон Болтон.

В Европе, особенно во Франции, помнят о вкладе русских союзников в победу Антанты в Первой мировой войне

Досье "РГ"

Наступательная операция Русской Императорской армии с 17 августа по 15 сентября 1914 года в Восточной Пруссии сорвала расчет Германии на быструю капитуляцию французов. Не оправдалось амбициозное заявление кайзера Вильгельма II: "Обед у нас будет в Париже, а ужин - в Петербурге". В 1916 году уже на Западный фронт были направлены солдаты и офицеры Русского экспедиционного корпуса. Многие продолжали защищать Францию и после расформирования корпуса, за что союзники прозвали его "Легионом чести". Этой весной, 29 мая, во французском департаменте Эна был открыт обелиск в память о погибших здесь подданных Российской империи. По разным оценкам, на холме Мон-Спен сложили головы от двух до четырех с половиной тысяч человек. А 3 ноября в Арденнах, как передает РИА Новости, состоялась церемония возложения цветов к захоронениям военнослужащих из России, Франции, Бельгии, Германии, Чехии и Словакии. В основании мемориальной стены на местном кладбище были заложены капсулы с землей из этих стран.

В мире Европа Франция Первая мировая война
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