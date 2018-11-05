Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября, раскрыты цены

Компания Xiaomi во вторник, 6 ноября, проведет презентацию двух новых ноутбуков. Модели получат экраны с диагональю 13,3 и 15,6 дюйма и будут работать на базе процессора Intel Core i3.
A new Xiaomi Mi Notebook to debut on November 6, teaser reveals #XiaomimiNoteBook #Xiaomi https://t.co/7szkIBajIN pic.twitter.com/g7JwvfZ5Ln— Giz China (@Gizchina) 4 ноября 2018 г.
Актуальные модели ноутбуков Xiaomi имеют такие же экраны, однако базируются на процессорах Intel i5 и i7 восьмого поколения, отмечает Gizchina.
Предполагается также, что новинки получат звук Dolby Atmos, поддержку высокоскоростных карт памяти UHS-II и сканер отпечатка пальца для быстрой разблокировки без ввода пароля.
Что касается цены, то она предположительно составит 3000 юаней (около 29 тысяч рублей) за младшую модель.