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Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября, раскрыты цены

05.11.2018,  
11:06
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Компания Xiaomi во вторник, 6 ноября, проведет презентацию двух новых ноутбуков. Модели получат экраны с диагональю 13,3 и 15,6 дюйма и будут работать на базе процессора Intel Core i3.

Актуальные модели ноутбуков Xiaomi имеют такие же экраны, однако базируются на процессорах Intel i5 и i7 восьмого поколения, отмечает Gizchina.

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Предполагается также, что новинки получат звук Dolby Atmos, поддержку высокоскоростных карт памяти UHS-II и сканер отпечатка пальца для быстрой разблокировки без ввода пароля.

Что касается цены, то она предположительно составит 3000 юаней (около 29 тысяч рублей) за младшую модель.

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