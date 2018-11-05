Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября, раскрыты цены

Компания Xiaomi во вторник, 6 ноября, проведет презентацию двух новых ноутбуков. Модели получат экраны с диагональю 13,3 и 15,6 дюйма и будут работать на базе процессора Intel Core i3.

Актуальные модели ноутбуков Xiaomi имеют такие же экраны, однако базируются на процессорах Intel i5 и i7 восьмого поколения, отмечает Gizchina.

Предполагается также, что новинки получат звук Dolby Atmos, поддержку высокоскоростных карт памяти UHS-II и сканер отпечатка пальца для быстрой разблокировки без ввода пароля.

Что касается цены, то она предположительно составит 3000 юаней (около 29 тысяч рублей) за младшую модель.