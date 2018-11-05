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05.11.2018 16:30
Рубрика: Власть

Джекпот на терминале

Предлагается строже наказывать за нелегальные азартные игры
Текст: Владислав Куликов
Предлагается усилить наказание за нелегальную организацию азартных игр. Соответствующие поправки в УК разработала Палата молодых законодателей при Совете Федерации. Проект планируется внести в Госдуму через один из региональных парламентов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как рассказал "РГ" разработчик инициативы, член Палаты молодых законодателей Дмитрий Гулиев, незаконные организацию и проведение азартных игр предлагается перевести из нетяжких преступлений в категорию средней тяжести.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Под эту статью попадают в том числе организаторы онлайн-казино и владельцы нелегальных игровых автоматов. Срок будет предусмотрен до 5 лет. А штрафы могут вырасти до миллиона рублей.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по данной статье было осуждено 1378 человек.

"Статистические данные свидетельствуют, что число подобных дел в судах растет, - говорит Дмитрий Гулиев. - Суды в настоящее время за подобные преступления, как правило, назначают наказание в виде штрафа. Однако предусмотренный законом размер штрафа за незаконные организацию и проведение азартных игр не оказывают значительного влияния на снижение уровня правонарушений в данной сфере. Прежде всего это обусловлено высоким доходом с каждого аппарата и слишком мягким наказанием".

По его словам, на практике игровые клубы нередко начинают свою работу на следующий день после закрытия их сотрудниками полиции, так как прибыли в десятки раз выше налагаемых штрафов и стоимости изъятого оборудования.

Так, по данным представителей Палаты молодых законодателей, через 10 автоматов в одном из регионов за 2,5 года прошло более 30 миллионов рублей. Также в Москве была выявлена преступная группа, действовавшая два года. Ее доход, согласно материалам дела, составил более 700 миллионов рублей.

Фото: depositphotos.com
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Новая тенденция: нередко игровые автоматы маскируются под терминалы оплаты мобильной связи. Подобный терминал может за сутки выиграть деньги у десятков людей. Поставить же терминал, в котором будет "зашит" игровой автомат, по словам экспертов, дело одного дня. Слот-машины стали появляться и в крупных торговых центрах Кировской области, а также в Калуге, Ярославле и Екатеринбурге. Ранее, по инициативе Гулиева, в более, чем 40 субъектах России прошла всероссийская акция за ужесточение ответственности для игорной мафии.

"Сам автомат достаточно поставить в людном месте - стоимость аренды необходимой площади составляет намного меньше, чем стоимость аренды помещения и найма персонала, - поясняет Гулиев. - Как только поступают жалобы, их убирают, а через день они вновь появляются на прежних локациях".

Нередко игровые автоматы маскируются под терминалы оплаты мобильной связи. Подобный терминал может за сутки выиграть деньги у десятков людей

При оформлении договорных отношений по размещению автомата, он, как правило, обозначается в качестве терминала оплаты или для банковских операций. Однако все вложения окупаются многократно, владелец после конфискации у него автоматов приобретает новые и за короткое время возвращает затраченные на покупку средства.

Поэтому закон должен по-настоящему пугать воротил подпольного бизнеса, отбивая охоту продолжать свое дело. Иными словами, игра для них не должна стоить свеч.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Борьба с азартными играми Законопроекты и комментарии
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