За сколько лет россияне могут накопить на квартиру

В среднем по России при покупке жилья в ипотеку заемщик выплачивает банку за весь срок кредита чуть меньше трети стоимости квартиры - 27,38 процента, посчитали оценщики компании "ФинЭкспертиза" в исследовании, подготовленном для "Российской газеты".

Меньше всех в стране эта "добавка к цене" у жителей Ненецкого автономного округа - 11,8 процента. Так же немного переплачивают жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа - в среднем 13 процентов.

В топ-3 регионов с самой большой переплатой по кредиту вошли Приморский край (49,65 процента), Нижегородская область (44,17 процента) и Чеченская Республика (43,07). Большая переплата в этих случаях напрямую связана с длительными сроками ипотечных кредитов в этих регионах. Меньше всего приходится переплачивать тем, кто кредитуется у банка на короткий срок. Также конечная цена зависит от ставки по ипотеке в регионе.

Решение отложить покупку квартиры и накопить на нее самостоятельно существенно экономит деньги покупателей. Однако это требует огромной самоорганизации и финансовой дисциплины. При ипотеке за это отвечает банк. Обязательный платеж по жилищному кредиту и риск заплатить штрафы за просрочку стимулирует заемщиков платить вовремя. Кроме того, кредиты позволяют зафиксировать действующие условия покупки квартиры: ее цену, ипотечную ставку. "Одно дело сейчас проценты по ипотеке, другое - что с ними будет на следующий год", - говорит преподаватель кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Наталия Рогожина.

А при их улучшении подкорректировать, к примеру, рефинансировать кредит. "Люди на это очень позитивно реагируют", - отмечает Алексей Баскаков, руководитель департамента оценки компании "ФинЭкспертиза".

При этом копить на квартиру или купить в кредит, зависит от нескольких факторов. К примеру, от того, как долго придется откладывать средства с зарплаты, чтобы не прибегать к ипотеке.

В качестве базового приобретения в исследовании выступает двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров для семьи из двух работающих человек. Предполагается, что на покупку квартиры семья откладывает половину своего бюджета.

Используя данные Росстата по стоимости квартир и размеру зарплат в каждом из регионов России, эксперты рассчитали, сколько потребуется российской семье лет, чтобы накопить на квартиру.

Обладатели ипотеки чувствуют себя спокойнее и не боятся экономических перемен. А тех, кто копит на квартиру, волнует любое изменение цен и ставок.

В среднем по стране накопить на квартиру российская семья может за 5,2 года. Быстрее всего накопить на квартиру можно в Магаданской области, на это потребуется всего 2,6 года. В Ямало-Ненецком автономном округе на месяц больше - 2,7 года.

Дольше всего копить придется жителям Приморского края - 9 лет и Нижегородской области - 8,1 года. Показатели по стране очень разнятся. Так, в Москве копить на квартиру придется 7,9 года, в Санкт-Петербурге 6,6 года, во Владимирской области 6 лет, в Ярославской - 5,6 года, в Смоленской и Архангельской области - 5 лет, в Челябинской области и Красноярском крае - 4,3 года, в Камчатском крае - 4 года.

Связано это, в первую очередь, с соотношением в стоимости квадратного метра жилья и заработной платы жителей. Например, в Уральском федеральном округе средняя заработная плата граждан выше, чем стоимость метра недвижимости. Номинальная начисленная зарплата составляет 51 726 рублей, а цена квадратного метра квартир в регионе - 49 316 рубля. В Южном федеральном округе все наоборот, люди получают в месяц меньше, чем стоит квадратный метр жилья. Средний заработок 33 168 рублей при стоимости метра жилья 50 891 рубль.

"Конечно, если копить придется лет девять, не стоит этого делать - лучше взять кредит. К тому же деньги обесцениваются, а ситуация на рынке меняется", - говорит Наталия Рогожина. Она отмечает, что люди, которые взяли ипотеку, чувствуют себя увереннее, чем те, кто решил копить. Так как любое изменение цен на квартиры способно серьезно отбросить бережливых людей от реализации цели - покупки нового жилья. В то время как заемщики платят фиксированную сумму и уже живут в приобретенной квартире. Экономические катаклизмы им страшны только в плане снижения доходов семьи.

Если семья на период накопления снимает квартиру, то срок накопления увеличивается в среднем по стране до 9,2 года. При этом из-за достаточно низкого уровня зарплат и высокой стоимости аренды жилья в регионе дольше всего копить, снимая квартиру, придется жителям Чеченской Республики (32,1 года) и Республики Дагестан (21,2 года). Быстрее всего накопят на собственное жилье, даже арендуя недвижимость, жители Магаданской области (3,8 года), Ямало-Ненецкого (4,3 года) и Ханты-Мансийского автономных округов (5 лет).

По данным Банка России, за 9 месяцев текущего года было выдано более миллиона кредитов на сумму 2,07 триллиона рублей. Это на 47,5 процента в количественном и 61,1 процента в денежном выражении больше, чем за тот же период годом ранее. По итогам сентября ипотечный рынок перешагнул рекорд 2017 года, когда было выдано 2,02 триллиона рублей в качестве ипотечных кредитов.

Средняя ставка по ипотеке за 9 месяцев составила 9,56 процента. При этом по кредитам, выданным в сентябре, она составила 9,41 процента. На первичное жилье банки готовы были кредитовать заемщиков под 9,11 процента, что уже на 0,06 процента выше показателей августа. А на вторичное - 9,54 процента, в этом сегменте ставки пока продолжают динамику снижения (на 0,05 процента к результатам августа).